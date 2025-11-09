Pedro Morilla: «Ha sido el encuentro en el que menos hemos llegado al área contraria»

A la conclusión del Yeclano Deportivo-Recreativo de Huelva, el técnico del Decano, Pedro Morilla, atendió a los medios de comunicación en el estadio murciano de La Constitución, reconociendo que a su equipo le faltó fluidez en ataque y que la derrota por 1-0 podía considerarse justa.

«Creo que a los puntos el Yeclano hoy ha sido mejor que el Recre. Nos ha faltado un punto más para haber podido puntuar ante un rival que, como se ha visto hasta ahora, es muy fuerte esta temporada en su casa. Veníamos con la intención de hacerles daño pero creo que ellos han interpretado mejor el partido que nosotros y les damos la enhorabuena. Ya no nos queda otra que pensar en hacer una buena semana para hacer un buen partido contra el UCAM Murcia«.

«Ellos tienen muy claro cómo jugar aquí y nosotros lo entrenamos y trabajamos durante la semana pero por momentos hemos enviado demasiados balones frontales y ellos tienen más estudiado cómo jugar en este campo. Hoy era un partido para que pasaran cosas en el área pero quizás ha sido el encuentro en el que menos hemos llegado a la portería contraria«, añadía el preparador del conjunto onubense.

Reconocía el míster albiazul la dificultad de jugar en el estadio de La Constitución: «No hemos estado todo lo afortunados que teníamos que estar. No hicimos los méritos suficientes para lograr los tres puntos y les pedimos que estén el sábado que viene con el equipo. Éste era un campo muy complicado donde nadie había podido ganar y un rival con las ideas muy claras y esto es una carrera muy larga. Por entidad o población somos el Decano de España, pero el Yeclano es un recién descendido y tiene plantilla y cuerpo técnico para luchar por el ascenso, igual que nosotros. Ahora esperamos dar el máximo de nosotros para hacer del Nuevo Colombino un fortín y lograr los tres puntos«.

Seguía Pedro Morilla haciendo autocrítica después de la derrota comentando que «acabamos metiendo al Yeclano en su campo pero no hemos estado acertados ni finos en los golpeos ni en la finalización ni en los centros por banda para haber empatado o ganado. Pero no creo que haya que achacar la derrota al estado físico del equipo. Nos han faltado tener situaciones de finalización para haber sido merecedores de los tres puntos. Nos han faltado situaciones de banda y es verdad que no hemos creado apenas ocasiones y ellos han dado más sensación de peligro y han tenido algunas más que nosotros. No creamos oportunidades dentro del área«.

Sobre el poco peligro que creó su equipo a balón parado, recalcaba que «tenemos varias estrategias trabajadas y al final el futbolista dentro del campo decide dónde lanzarlas y no hemos estado acertados en los golpeos en balón corto y puesta. Buscábamos que hubiera un desajuste en la defensa contraria porque habíamos visto que en partidos anteriores habían sufrido en ese tipo de situaciones pero no hemos estado acertados en los golpeos y así es complicado».

Sobre Caye Quintana, Jero Lario y Alberto Vela

Sobre la lesión de Caye Quintana al borde del descanso y la entrada de Mario da Costa, el entrenador recreativista argumentaba que «no sabemos lo que tendrá. Tenía un dolor intenso en el talón y se le fue el pie en un apoyo. Necesitábamos velocidad en banda y en la primera parte con Roni y Caye estábamos entrando demasiado por el centro, de ahí que haya entrado Da Costa para buscar otras alternativas de ataque».

De Jerio Lario, Morilla apuntaba que «lleva casi una semana completa entrenando con el equipo y está a buen nivel. David Gil llevaba dos puertas a cero y el gol de hoy ha sido un rebote y era imposible que la parara porque ya se había tirado. Ha hecho un buen partido y se había ganado ser titular. Estoy contento con los dos y cualquiera puede ser titular«.

Por último, sobre la titularidad de Alberto Vela por segundo partido en el lateral derecho, recalcó que «el otro día hizo un gran partido y salió para que tuviéramos amplitud con el balón porque tiene calidad suficiente para decidir bien y apostamos por él porque el fin de semana pasado también había hecho un buen partido. Es un futbolista que lo hace bien en esa demarcación y queríamos darle continuidad porque posiblemente jugará también ahí la siguiente semana porque Néstor Senra no está«.