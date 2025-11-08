El Cuponazo de la ONCE deja 40.000 euros en Punta Umbría

El número 91388 de la serie 061 lleva la alegría a Punta Umbría con uno de los 134 premios mayores del sorteo

La vendedora que ha repartido suerte en Punta Umbría
M. C.

La suerte ha vuelto a sonreír a Punta Umbría. El Cuponazo de la ONCE del sorteo celebrado este viernes, 7 de noviembre, ha dejado un premio de 40.000 euros en la localidad costera gracias a la labor de la vendedora de la organización Rocío Mosqueda, según ha informado ONCE Andalucía.

El número agraciado con los premios mayores fue el 91388, perteneciente a la serie 061. En el sorteo, además del premio principal de 6 millones de euros a las cinco cifras y la serie, se reparten 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras, uno de los cuales ha sido validado en Punta Umbría.

La ONCE ha felicitado públicamente a la vendedora a través de sus redes sociales. «¡Felicidades hoy a nuestra vendedora Rocío Mosqueda, que ayer vendió un Cuponazo premiado con 40.000 euros en la localidad onubense de Punta Umbría!», señalaron desde la Delegación Territorial.

Cuponazo de la ONCE

El Cuponazo es uno de los juegos más populares de la organización, al repartir semanalmente importantes cantidades en toda España. En este último sorteo se han distribuido también premios de 500, 50, 6 y 3 euros para diferentes combinaciones de cifras, según el listado oficial.

