Los vecinos del barrio del Higueral de Huelva votarán si aceptan el cambio de sentido de la circulación de cuatro calles

Los vecinos del barrio del Higueral de Huelva capital votarán si aceptan cambiar el sentido de la circulación de cuatro calles de su entorno. Se trata de una propuesta realizada desde la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Huelva, que pretende invertir el sentido de las calles Costa Rica, El Almendro, El Granado y Escacena del Campo. Por el contrario, otras siete se mantendrían igual.

La Plataforma de Colectivos de El Higueral ha anunciado que abre ahora un proceso de consulta sobre dicha propuesta, lanzada con el objetivo de mejorar los accesos y la movilidad interna.

En rojo, las calles que cambiarían de sentido en el barrio de El Higueral h24

Esta plataforma valora «positivamente» se que busquen soluciones a un problema que el vecindario viene señalando desde hace tiempo, «la dificultad de acceso y salida del barrio».

Una propuesta «razonable»

«Consideramos que la propuesta inicial del Ayuntamiento es razonable y bien encaminada, pero entendemos que debe ser el conjunto del vecindario quien la valore y aporte su experiencia cotidiana», insisten desde este colectivo.

Para que los vecinos puedan opinar, se ha abierto un canal de participación para poder realizar la consulta vecinal y que se expongan las distintas opiniones, sugerencias y posibles mejoras.

«El objetivo es trasladar al Ayuntamiento una posición común y consensuada, que refleje las necesidades reales de nuestro barrio», indican desde la plataforma.