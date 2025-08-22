Sale a la venta un estudio con piscina en Matalascañas por 94.000 euros: la playa está a menos de 10 minutos El inmueble se oferta completamente amueblado y «listo para disfrutar»

Matalascañas es el destino popular por excelencia de la costa onubense. A pesar de su larga tradición, el núcleo urbano dependiente de Almonte sigue estando muy vivo con proyectos hoteleros que acabamn de cristalizar o que se esperan enpróximas fechas. Es un destino que una fuerte demanda en verano y donde se pueden encontrar algunas ofertas inmobiliarias interesantes para quien busca una vivienda en este enclave.

Así, hace apenas unas semanas ha salido a la venta un estudio con piscina por menos de 100.000 euros. Uno de sus encantos es que se encuentra a unos 500 metros de la playa, unos 10 minutos a pie.

Según la información facilitaba por el portal inmobiliario idealista, la vivienda se encuentra en la primera planta de un edificio con ascensor, ubicado en el Sector L. Consta de cuarto de baño completo con bañera y una estancia donde se ubica la cocina, salón y dormitorio. Además dispone de terraza. La vivienda, que dispone de piscina comunitaria, se vende completamente amueblada. En la cuota de comunidad están incluidos los suministros de luz y agua.

El inmueble tiene un precio de 94.000 euros y se encuentra junto a uno de los últimos establecimientos hoteleros que han abierto en la zona.