La Subdelegación dice que no hay «fecha exacta» para la finalización de la carretera de acceso al Chare de Lepe «por causas meteorológicas»

La subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, ha asegurado que es «falso» que haya «un retraso 'sine die' de las obras de la carretera de acceso al Centro Hospitalario de Lepe (Chare). Ha explicado que estos trabajos, que ejecuta el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, continúan «sin mayor problema y dentro de los plazos previstos».

«Sólo se podrían ver afectados por causas meteorológicas que, de momento, no se han producido», ha apuntado la subdelegada, que señalado que «por los motivos que afectan a las circunstancias climáticas no se ha especificado una fecha exacta de finalización». No obstante, ha reflejado que «ya se están afrontando las últimas semanas de los trabajos».

Prórroga del Ayuntamiento de Lepe

Por otra parte, ha culpabilizado al Ayuntamiento de Lepe de que el acceso a las instalaciones hospitalarias no estén listas a un atraso que depende del Ayuntamiento de Lepe. «No parece que vayan a estar operativas en un breve espacio de tiempo, algo que es culpa única y exclusivamente del Ayuntamiento de Lepe, gobernado por el PP», ha declarado Rico.

Ha explicado que el consistorio lepero ha solicitado «recientemente» una «prórroga» para ejecutar las obras de abastecimiento de agua, en las que se ha solicitado un plazo adicional de 8 meses.

«La obra ejecutada por el Gobierno de España estará operativa y finalizada en un plazo breve mientras que la puesta en servicio de los accesos puede retrasarse por las obras que ejecuta el Ayuntamiento de Lepe, que será el responsable en exclusiva de ese retraso», ha insistido