David Toscano: «Las Medallas de Oro de la Provincia premian el amor y la entrega a Huelva»

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha anunciado esta mañana las Medallas de Oro de la Provincia para el año 2025 destacando que los galardones reconocen a quienes demuestran «un profundo amor por esta tierra«. En su intervención, Toscano ha subrayado que los premiados son »un espejo en el que todos podemos mirarnos, un ejemplo de entrega, talento y servicio que contribuye a construir una Huelva mejor y más fuerte«.

El presidente ha señalado que estas distinciones, que son la «mejor bandera de la Marca Huelva», celebran las trayectorias de personas e instituciones que se han convertido en referentes para la sociedad onubense. En esta edición, los reconocimientos han recaído en la deportista Laura García-Caro, el fotoperiodista Manuel Guerrero Muguruza 'Mugu', la pintora Pilar Barroso y el tamborilero Antonio Rodríguez. Completan la lista el científico Antonio Oliveira, pionero en la lucha contra los mosquitos; el Obispado de Huelva por la organización de la Magna Mariana, y la Guardia Civil.

La entrega de las Medallas de Oro se celebrará próximamente en un acto institucional, que tendrá lugar en el Teatro Alcalde Juan Manuel Santana, donde se rendirá homenaje a los galardonados.