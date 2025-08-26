Declaran zonas catastróficas los terrenos afectados por los incendios de Bonares y Jabugo

El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión de este martes la declaración como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en puntos de cuatro provincias andaluzas. En concreto, en Huelva son Bonares y Jabugo, que sufrieron incendios con situación operativa 1 o 2 este verano, entre el pasado mes de junio y el actual de agosto.

El alcalde de Bonares, Juan Antonio García (PSOE), ha agradecido al Gobierno central su «sensibilidad» para «ayudar al municipio». García ha señalado que los daños aún no han sido evaluados -el incendió comenzó el 17 de agosto y se dio por extinguido el día 18 a las 20,15 horas y la Junta activó la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan Infoca al afectar a la A-49 el humo del fuego-, toda vez que ha señalado que habrá que comprobar a qué caminos ha afectado, si es el caso, al ser zona rural.

Destino de las ayudas

Asimismo, ha explicado que estas ayudas son para «instalaciones, caminos, senderos, zonas forestales afectadas o casas», pero que en esa zona «no hay instalaciones municipales, por lo que »no siempre« aunque estén dentro de las ayudas se pueden »beneficiar«, al tiempo que ha indicado que «muchas veces hay que realizar los arreglos rápido» y son «de poca cuantía», por lo que el Ayuntamiento lo hace con medios propios «porque es más importante tenerlo todo listo y no espera para después justificarlo».

«Una vez más en Gobierno de España se pone al servicio de los afectados, tanto el municipio como los particulares», ha señalado antes de añadir que se intentará solicitar «todo lo que se pueda, si es necesario», aunque ha apuntado que cree que los daños en Bonares «no serán muy grandes» a nivel de infraestructura. En materia forestal aún no se ha cuantificado la superficie afectada por el fuego.

En cualquier caso, el alcalde de Bonares ha agradecido el hecho de que el Gobierno central «ponga esa ayuda a disposición» del municipio «para poder cubrir todos los daños que se hayan producido». «La intención es lo que cuenta y agradecemos la disposición a ayudar del Gobierno», ha concluido.

El paraje del Corchito

El incendio forestal fue declarado el domingo 17 de agosto sobre las 17,13 en el paraje El Corchito y la acumulación de humo afectó a la carretera A-49, por lo que la Junta de Andalucía activó la fase de emergencia en situación operativa 1 de los Servicios de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca).

El fuego se dio por extinguido el lunes 18, a las 20,15 horas, tras ser estabilizado el domingo por la noche, cuando se desactivó la fase de emergencia. Hasta la zona se desplazó un dispositivo de trabajo compuesto dos helicópteros semipesados, tres vehículos autobombas, tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de medio ambiente.