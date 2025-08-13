Incendio en Huelva: El Infoca da por controlado el fuego en Jabugo

El Plan Infoca ha dado por controlado a las 17.00 horas de este miércoles el incendio declarado este martes en Jabugo, por el cual se activó la fase de emergencia en Situación Operativa 1, y cerca de 240 vecinos fueron desalojados de forma preventiva, los cuales ya han podido regresar a sus casas.

Así lo ha señalado el Plan Infoca, que tras su estabilización a las 0.,01 de este miércoles, ha quedado controlado y en la zona permanecen efectivos para su remate y liquidación.

El Consejero de Presidencia, Antonio Sanz, explicó a última hora de la tarde de este martes que «la caída de uno o varios rayos, a causa de una tormenta», provocaron «un serial de incendios» en todo el entorno de Jabugo, siendo el «más importante» el que ha afectado a la zona de Los Romeros y «dado que ese incendio se dirigía hacia la aldea, hubo que desalojarla junto a otra aldea».

Así, gracias a las intervención de los medios, el incendio «se ha quedado prácticamente a la entrada de la aldea» y «no nos consta que haya habido casas afectadas ni que haya habido incidencias sanitarias ninguna».

De este modo, según indicó el consejero, unas 240 personas tuvieron que ser desalojadas de Los Romeros y El Quejigo, las cuales, han podido regresas a sus casas desde la mañana de este miércoles. La mayoría de estos vecinos han pasado la noche en el Pabellón Municipal de Jabugo, ya que el Ayuntamiento junto a Cruz Roja dispuso «todo lo necesario» para que los vecinos puedan tener las mejores condiciones para pasar la noche. Otros vecinos han podido alojarse con familiares y amigos en el propio municipio o en aldeas cercanas.

«Rápida actuación»

Por otro lado, tras la reunión mantenida a primera hora de este miércoles en el Puesto de Mando Avanzado, el operativo dio por estabilizado el incendio forestal y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, ha comunicado que el Plan de Emergencia desciende a fase de preemergencia situación operativa 0.

En este sentido, el alcalde de Jabugo, Gilberto Domínguez, ha agradecido «la predisposición, civismo y voluntad de colaboración» demostrada por todas las personas desalojadas, así como «la actitud solidaria de los vecinos y vecinas del municipio, que en todo momento se ofrecieron a colaborar en esta situación».

Además, Domínguez ha destacado la «rápida actuación» de la Consejería de Presidencia, para activar la Fase de Emergencia 1 del Plan Infoca, lo que permitió «una intervención inmediata y coordinada». Así como el apoyo del presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el Consorcio Provincial de Bomberos.

El alcalde ha expresado, también, su agradecimiento por el apoyo y respaldo de los municipios vecinos y, especialmente, a todos los efectivos que han trabajado «de forma incansable para estabilizar el incendio en el menor tiempo posible». Durante la jornada se mantendrán efectivos del Infoca para dar por controlado este incendio forestal que ha calcinado unas 30 hectáreas de terreno.