Un incendio en Bonares, con afección a la A-49, obliga activar la fase 1 de emergencias
El humo denso dificulta la visibilidad en algunos tramos de la vía
Zamora supera ya a Huelva en el negro ranking de los incendios más devastadores
Efectivos logran controlar un incendio forestal en Bonares
La Junta de Andalucía ha activado a lfase de emergencia, situación operativa 1, a causa de un incendio forestal declarado este domingo en el paraje El Corchito, en el término municipal de Bonares (Huelva).
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz Cabello, ha anunciado la medida, que implica la incorporación de medios de coordinación adicionales y la posibilidad de solicitar refuerzos para garantizar la protección de personas, bienes y medio ambiente.
La activación de esta fase responde a la previsión de que el fuego pueda afectar a zonas cercanas a infraestructuras o núcleos de población.
Trabajos de extinción
En estos momentos, el dispositivo de extinción trabaja con un helicóptero semipesado, un grupo de bomberos forestales, además de un técnico de operaciones y un agente de Medio Ambiente.
Desde el Infoca se ha pedido precaución a los conductores que circulan por la A-49, debido al humo denso que dificulta la visibilidad en algunos tramos de la vía.