Dormir en un antiguo convento con todas las comodidades: así es el hotel de Aracena que recomienda la Guía Repsol

Alojarse en plena Sierra de Huelva es una experiencia que combina naturaleza, historia y gastronomía. En este sentido, Aracena se alza como uno de los mejores destinos para pasar la noche. Este municipio, conocido por su Gruta de las Maravillas y su rica tradición culinaria, ofrece un entorno perfecto para desconectar sin renunciar a la autenticidad de lo rural.

Las opciones de alojamiento en Aracena son diversas. Sin embargo, hay uno que ha captado la atención de los expertos de la Guía Repsol. Se trata del Hotel Convento Aracena & SPA; situado en un antiguo convento dominico del siglo XVII, este establecimiento combina el encanto histórico con el confort contemporáneo, y ha sido reconocido como uno de los hoteles con más encanto de toda Andalucía.

Así es el hotel de Aracena que recomienda la Guía Repsol

Ubicado en el corazón de Aracena, el Hotel Convento Aracena & SPA ocupa lo que fuera un convento dominico del siglo XVII, hoy convertido en un alojamiento lleno de historia y elegancia. La profunda rehabilitación a la que fue sometido (más de dos años y medio de obras) permitió recuperar el esplendor del edificio original y adaptarlo a las comodidades de un hotel moderno. La antigua iglesia recibe ahora a los huéspedes con su imponente presencia, mientras que los claustros ajardinados y las zonas comunes invitan al descanso y la contemplación.

El hotel combina materiales contemporáneos con elementos de piedra originales, logrando un equilibrio entre pasado y presente. Sus habitaciones, amplias y luminosas, conservan el encanto de las antiguas celdas monacales, pero con todo lo necesario para una estancia confortable: aire acondicionado, minibar, wifi gratuito, televisión de pantalla plana y baño privado con artículos de aseo. Además del relax que ofrece su entorno, el establecimiento dispone de un completo spa con baño de vapor y bañera de hidromasaje (el acceso supone un pago adicional), así como una piscina exterior rodeada de vegetación, abierta durante los meses de verano.

Imágenes del Hotel Convento Aracena & SPA Hotel Convento Aracena & SPA

El apartado gastronómico merece una mención especial. Su restaurante rinde homenaje a los sabores de la Sierra de Huelva con una cocina que combina tradición y producto local; el cerdo ibérico como protagonista, las setas del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y el aceite de oliva virgen extra de producción propia. Además, cada mañana, el desayuno buffet ofrece una cuidada selección de productos de la zona, completando una experiencia que une descanso, historia y sabor en uno de los hoteles con más encanto de Andalucía.