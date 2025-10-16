Este encantador pueblo de Huelva se puede visitar desde un tren que recorre sus calles y viaja a través de su historia

Aracena, uno de los pueblos más bellos de la provincia de Huelva, ofrece a sus visitantes una manera diferente y divertida de conocer su patrimonio: el Tren Turístico de Doñana Aracena Aventura, un recorrido que atraviesa las principales calles del municipio y permite disfrutar de su historia, su arquitectura y su entorno natural de una forma cómoda y accesible para todos los públicos.

El tren, con un diseño pintoresco que recuerda a los clásicos convoyes turísticos, parte del centro del pueblo y recorre los lugares más emblemáticos de Aracena, entre ellos la Plaza Alta, la Iglesia Prioral del Castillo, la Gruta de las Maravillas o el Museo del Jamón, uno de los espacios más visitados de la comarca. Durante el trayecto, los pasajeros pueden escuchar explicaciones sobre la historia y curiosidades del municipio, que hacen del viaje una auténtica experiencia cultural y sensorial.

Un paseo por la historia de Aracena

Esta localidad combina naturaleza, historia y tradición en un entorno de montaña que la convierte en uno de los destinos más apreciados del interior de Andalucía. Su casco histórico, de calles blancas y empedradas, invita a pasear sin prisa y a perderse entre casas señoriales, plazas tranquilas y pequeños comercios locales.

Tren Turístico de Doñana Aracena Aventura Doñana Aracena Aventura S.L

El castillo medieval que corona el cerro, junto a la Iglesia Prioral de Nuestra Señora del Mayor Dolor, ofrece una de las vistas más impresionantes de la sierra. Bajo ese mismo cerro se esconde el gran tesoro natural de Aracena que es la Gruta de las Maravillas, un complejo subterráneo de lagos y formaciones de estalactitas y estalagmitas descubierto a finales del siglo XIX y considerado una de las cuevas turísticas más espectaculares de España.

Además de su riqueza patrimonial, Aracena es reconocida por su gastronomía serrana, especialmente por los productos del cerdo ibérico. El Museo del Jamón ofrece un recorrido didáctico sobre la tradición de la dehesa y el proceso de elaboración de este manjar, símbolo de toda la comarca.

A solo unos minutos del centro, los visitantes pueden adentrarse en senderos rodeados de encinas, alcornoques y castaños, ideales para los amantes del senderismo y la naturaleza. El tren turístico, de hecho, también permite observar parte de este paisaje durante el recorrido, conectando el casco urbano con algunos puntos panorámicos y zonas verdes cercanas. Además, si se hace este recorrido en la época de otoño el paisaje es espectacular, con los tonos beiges y ocres de las hojas y los castañares de la zona.

Une experiencia para toda la familia

El Tren Turístico de Aracena está pensado para todos los públicos. Desde familias, grupos escolares, personas mayores o turistas que desean descubrir el pueblo sin necesidad de caminar largas distancias. Su recorrido, de unos 40 minutos, ofrece una manera relajada de disfrutar del entorno, con varias salidas diarias y opciones de parada en los principales puntos de interés.

Con el sonido de la campana y el traqueteo del tren por las calles empedradas, Aracena demuestra que es un destino que se puede saborear con calma, viajando al ritmo de su historia y con el encanto intacto de los pueblos serranos de Andalucía.