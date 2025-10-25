Las tan esperadas lluvias llegarán a la provincia de Huelva: aviso amarillo para la jornada de este domingo

La provincia de Huelva está a punto de ver la llegada de lluvias que muchos ansiaban. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se espera que a partir de este domingo comiencen a caer chaparrones en todo el territorio onubense, con especial incidencia en el Litoral y las comarcas del Andévalo y el Condado.

De hecho, la AEMET ha activado para el domingo el aviso amarillo desde las dos de la tarde y hasta la medianoche por acumulados de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora, además de tormentas intensas.

Todo apunta además a que el patrón de inestabilidad se impondrá frente a la calma de días anteriores. El lunes los cielos seguirán con una situación parecida y durante toda la jornada persiste la posibilidad de chubascos.

Cabe señalar igualmente una bajada de las temperaturas máximas, que en los últimos días habían vuelto a rondar los 30º C. A partir de este domingo irán descendiendo y se espera que a finales de la semana que viene estén ya más cerca de los 20 grados.

La tónica general de la próxima semana

La buena noticia es que las lluvias que se prevé comiencen este domingo serán, según las previsiones de la Aemet -que habrá que ir revisando, pues ahora mismo son a largo plazo- la tónica generalizada de la semana que viene, cuando los modelos apuntan que podría hacer acto de presencia un sistema de borrascas más organizado que impulsará precipitaciones abundantes.

El acumulado de precipitaciones que se espera para la próxima semana aemet

Así, esta llegada marcaría un cambio notable en el patrón meteorológico de la provincia, que hasta ahora había vivido jornadas mayormente secas.

Esta inyección de lluvia llega en un momento en que el campo, los embalses y el entorno natural de la provincia llevaban tiempo sin recibir un aporte significativo. Para sectores como la agricultura y los espacios naturales podría suponer un alivio tras jornadas secas.