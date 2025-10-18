¿Te gustaría volar como Superman y viajar en el tiempo? En este pequeño pueblo de Huelva puedes hacerlo

En Sanlúcar de Guadiana, un pintoresco pueblo onubense bañado por el río que marca la frontera natural con Portugal, es posible cumplir dos sueños a la vez: volar como un superhéroe y viajar en el tiempo. Allí se encuentra «Límite Zero», la primera tirolina transfronteriza del mundo, una experiencia única que une España y Portugal a vista de pájaro.

El recorrido comienza en lo alto de Sanlúcar de Guadiana y, tras lanzarse al vacío, el viajero cruza los 720 metros que separan ambas orillas del río Guadiana hasta llegar a Alcoutim, en territorio portugués. Durante el trayecto, que puede alcanzar velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, se sobrevuela un paisaje de enorme belleza natural, con el río serpenteando entre colinas cubiertas de vegetación mediterránea.

Pero lo más curioso llega al aterrizar: al poner un pie en Portugal, el reloj marca una hora menos. La diferencia horaria entre ambos países convierte esta aventura en un pequeño «viaje en el tiempo», ya que literalmente se aterriza antes de haber despegado.

La adrenalina y el paisaje como protagonistas

La tirolina «Límite Zero» no solo ofrece adrenalina, sino también un modo diferente de descubrir este rincón fronterizo del suroeste andaluz. Desde su inauguración, se ha convertido en uno de los principales atractivos de Sanlúcar de Guadiana, un municipio que conserva intacta su esencia rural, con calles empedradas, casas blancas y un ambiente tranquilo que contrasta con la emoción del salto.

El entorno invita a quedarse ya que recorrer las orillas del río, visitar el castillo que domina el pueblo o disfrutar de una comida tradicional antes o después de la experiencia. Desde los miradores del casco antiguo se puede contemplar la línea del Guadiana y, al otro lado, el perfil de Alcoutim, el destino final de esta travesía aérea.

Sanlucar del Guadiana adobestock

Para quienes buscan una aventura original y segura, la tirolina transfronteriza ofrece la combinación perfecta de naturaleza, emoción y curiosidad geográfica. Eso sí, conviene reservar con antelación, ya que las plazas son limitadas, y no olvidar que al regresar a España… habrá que volver a adelantar el reloj una hora.

En definitiva, volar como Superman y «viajar al pasado» en cuestión de segundos es posible, y solo hace falta acercarse hasta este rincón de Huelva donde el tiempo (literalmente) se detiene.