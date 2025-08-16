Activado contingente terrestre y aéreo para controlar un incendio en Bonares

Las llamas se han iniciado en el paraje Cañada de Juan Pavón

Vista del incendio declarado en Bonares
El Plan Infoca ha activado al mediodía de este sábado un contingente terrestre y aéreo para hacer frente a un incendio declarado en el paraje Cañada de Juan Pavón, en el término municipal de Bonares.

Según han informado desde el dispositivo, los equipos desplazados incluyen dos autobombas y dos grupos de bomberos forestales, junto con un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente. En el aire, trabajan dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra para contener las llamas.

Evitar su propagación

Por el momento, las autoridades no han informado de afectación a personas ni de la superficie afectada. El dispositivo sigue trabajando para controlar el fuego y evitar su propagación.

