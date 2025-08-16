Activado contingente terrestre y aéreo para controlar un incendio en Bonares

El Plan Infoca ha activado al mediodía de este sábado un contingente terrestre y aéreo para hacer frente a un incendio declarado en el paraje Cañada de Juan Pavón, en el término municipal de Bonares.

Según han informado desde el dispositivo, los equipos desplazados incluyen dos autobombas y dos grupos de bomberos forestales, junto con un técnico de operaciones y un agente de medio ambiente. En el aire, trabajan dos helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra para contener las llamas.

Evitar su propagación

Por el momento, las autoridades no han informado de afectación a personas ni de la superficie afectada. El dispositivo sigue trabajando para controlar el fuego y evitar su propagación.