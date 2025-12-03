Los mejores quesos de España se podrán probar este fin de semana en un pueblo de la Sierra de Huelva. Aracena celebrará del 5 al 8 de diciembre, la XXIII edición de su Mercado del Queso Artesano, un evento que este año alcanza su récord histórico con la participación de 27 queserías procedentes de toda España y de Portugal. La cita tendrá lugar en el Recinto Ferial de la Avenida Reina de los Ángeles, a pocos metros de la Gruta de las Maravillas, con un programa reforzado de degustaciones, catas, charlas y actividades gastronómicas.

En total, estarán representadas 10 comunidades autónomas y 17 provincias, además de una quesería portuguesa. Un proyecto que nació «con seis queserías de la zona» y ha evolucionado hasta convertirse «en un referente nacional de los eventos vinculados al queso y a su tradición», en palabras de Manuel Guerra, alcalde de Aracena tras la presentación del evento el pasado 28 de noviembre.

Los visitantes podrán disfrutar de degustaciones mediante un sistema de tickets que permite probar ocho variedades distintas por solo 5 euros, además de adquirir piezas completas en los distintos stands. Paralelamente, el evento incorpora un amplio programa de actividades: 14 charlas, catas y maridajes impartidos por expertos y organizados en colaboración con la Ruta Europea del Queso.

El Pabellón Ferial acogerá a todas las queserías participantes, mientras que en la carpa anexa se instalarán 16 expositores adicionales con productos artesanales como cervezas locales, patés, mermeladas, embutidos, jamones, licores, decoración y artículos de marroquinería, completando así una oferta gastronómica y artesanal con sello propio de la Sierra de Aracena. El recinto contará también con servicio de bar gestionado por la Hermandad de la Soledad y un punto de bebidas para maridar las degustaciones.

La novedad de esta edición

Como algo innovador, el Mercado del Queso avanza este año en su proceso de digitalización gracias a la aplicación municipal 'Aracena Activa', que permitirá realizar la inscripción online a las catas, participar en encuestas y votaciones en tiempo real e incluso gestionar el tradicional sorteo entre compradores. Las personas que adquieran productos por un importe igual o superior a 10 euros recibirán una papeleta digital mediante código QR, con la que podrán participar hasta 10 veces en el concurso.

En definitiva, Aracena se prepara para vivir un intenso puente festivo en el que los amantes del queso podrán descubrir algunas de las mejores elaboraciones artesanas del país en un entorno único de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.