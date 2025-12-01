Un corte eléctrico provoca una descarga visible en las antorchas del Parque Energético La Rábida

Un corte eléctrico registrado a las 9.20 horas de este miércoles en el polígono industrial de Palos de la Frontera ha originado una incidencia que ha sido visible desde distintos puntos de la comarca por la llama y la densa humareda desprendidas en las antorchas del Parque Energético La Rábida.

El apagón, que se prolongó durante cuatro minutos, afectó a varias instalaciones del polígono, entre ellas las pertenecientes al complejo energético. La compañía Moeve ha explicado que, siguiendo los protocolos operativos previstos para estos casos, se produjo una descarga puntual a las antorchas, un mecanismo de seguridad habitual diseñado para quemar el exceso de gases y estabilizar las unidades durante incidencias eléctricas o paradas imprevistas.

Como ocurre en cada episodio de este tipo —muy visuales y que suelen generar preocupación entre la ciudadanía— la llamarada y la columna de humo fueron perceptibles desde el exterior del recinto industrial.

Sin consecuencias en el entorno

Tras comunicar lo sucedido a las autoridades locales, la empresa ha confirmado que el incidente no ha tenido consecuencias para las personas ni para el entorno desde el punto de vista ambiental.

Moeve señala además que, gracias a la activación correcta de los sistemas de seguridad, las unidades del Parque Energético están ya en proceso de puesta en servicio, recuperando progresivamente la normalidad operativa.