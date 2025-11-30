Tres cumbres vecinas de Hueva para visitar antes de que acabe el año

El itinerario por tierras onubenses, en el parque natural de la Sierra de Aracena, discurre por la carretera de Hinojales(A-5300), donde después de atravesar frescas huertas y dispersos olivares, el viajero llega a lo más alto de la sierra del Viento, y aquí intuye el final de una tierra y el comienzo de otra. La frontera está marcada por un enorme escalón orográfico, donde la serranía de Huelva se asoma a las grises ondulaciones de los montes extremeños.

Justo en las lindes con la provincia de Badajoz se encuentra Cumbres Mayores o Cumbres Altas, lugar de viejas tradiciones y excelentes productos de cerdo, que compiten en fama y calidad con los de Jabugo y Cortegana. La actividad industrial de Cumbres Mayores se refleja no sólo en el número de fábricas de salazones y embutidos, sino también en el caserío, que aunque muestra una arquitectura de patrones serranos, se encuentra muy remozado.

Algunas calles, conducen al excursionista, a los pies de una fortificación, ubicada en lo más alto. Allí, un muro almenado conforma el impresionante castillo que fue mandado a construir por Sancho IV el Bravo, en el año 1243, con la idea de defender sus fronteras de los ataques de los portugueses. Desde la fortaleza, que fue declarada Monumento Nacional en 1.895, la retina enfoca paisajes y colores en tonos azulados propios del enclave en otoño.

Calle de Cumbres Mayores JM BRAZO MENA

Junto al baluarte, sobresale la iglesia de San Miguel Arcángel (s.XV), mientras que en las proximidades del paseo, el visitante encontrará un pórtico de piedra, de estilo gótico ojival, que daba entrada al convento de las Franciscanas Clarisas, del que sólo queda el citado arco, que ha dado nombre a la calle de 'La portá'. Destacan además, las ermitas de la Virgen de la Esperanza (XIV), y la del Amparo (XV), en bellos parajes situados en las afueras de la población.

Danzantes de orígenes medievales

Durante las fiestas del Corpus, los mozos corren vaquillas al estilo navarro por las calles del casco antiguo, bajando entre las empalizadas de madera montadas para la ocasión. En esta festividad, además actúan dos grupos de danzantes de orígenes medievales, los del Santísimo Sacramento y los de la Virgen de la Esperanza, los cuales, ataviados con indumentaria tradicional, bailan diferentes mudanzas al son de las 'tonás'.

Castillo, entrada del antiguo convento de las Clarisas e iglesia de San Miguel Arcángel de Cumbres Mayores JM BRAZO MENA

Otra de las ferias consolidadas es la gastronómica 'Saborea Cumbres Mayores', que se celebra del 5 al 8 de diciembre e incluye la elaboración de «la ración de jamón ibérico de bellota más grande del mundo» en la Plaza de Andalucía, evento que congrega a cientos de visitantes. Durante la feria, se realizan degustaciones de platos típicos locales, visitas a exposiciones, rutas turísticas dentro del pueblo, así como actuaciones musicales en directo. El enclave es uno de los seis Pueblos Mágicos de Huelva.

Cumbres de Enmedio, para disfrutar de la tranquilidad

A cinco kilómetros de esta localidad y junto a la carretera N-435, San Juan del Puerto Cáceres, se encuentra el municipio de Cumbres de Enmedio, acunado en un valle, y separado de Extremadura por el Arroyo del Sillo. Lo reducido de su población (61 habitantes) se refleja en su configuración urbana, estructurada en solo tres calles recorridas transversalmente por la antigua Cañada Real, que une los tres municipios denominados con el topónimo de Cumbres.

Calle Real e iglesia de San Pedro de Cumbres de Enmedio JM BRAZO MENA

Sobre su origen cuentan que al encontrarse ubicado en una encrucijada de caminos, fue un punto de reunión de arrieros, hoy convertido en un lugar especialmente tranquilo y con encanto. En su casco urbano destaca la iglesia parroquial de San Pedro, sencilla construcción proyectada en 1.770 por Pedro de Silva, aparejador mayor de la Fábrica de Tabacos de Sevilla y maestro mayor del Arzobispado, coincidiendo con la transición del Barroco al Neoclasicismo.

Merece la pena recorrer en Cumbres de en Medio las tres únicas calles, especialmente la calle Real, flanqueada por naranjos y en la que se disponen viviendas representativas de la arquitectura popular, que incorporan algunos rasgos extremeños y lusitanos, como las chimeneas. Además se levantan en el viario, casas de porte señorial y factura del movimiento regionalista del primer tercio del siglo XX. Es un enclave es idóneo para disfrutar del sosiego.

Patrimonio histórico artístico en Cumbres de San Bartolomé

El viaje concluye en la vecina Cumbres de San Bartolomé, a cinco kilómetros del anterior municipio, apareciendo en medio de un paisaje de pegujales y encinas sobre el manto verde de la dehesa. En el conjunto urbano es imprescindible visitar la iglesia parroquial de San Bartolomé, única en la comarca (s. XV y XVI); el castillo medieval, mandado a construir por Sancho IV, y algunas casas señoriales que emergen entre el blanco caserío rural.

Plaza de España, muralla artillera e iglesia de San Bartolomé de Cumbres de San Bartolomé JM BRAZO MENA

No obstante, una de las construcciones más interesantes de la localidad que se encuentra colindante con el edificio del Ayuntamiento, en la Plaza de España, es la llamada 'casa del cura', originariamente una Cilla del siglo XVIII, que conserva sobre el dintel de la mutilada fachada barroca un azulejo de la época con el distintivo del Cabildo Catedral de Sevilla. Algunos expertos han querido ver en este edificio un antiguo pósito.

Fuera del casco urbano, algunas dehesas invitan al disfrute de la naturaleza en lugares de gran potencialidad recreativa como 'Piedra Utrera', formación granítica desde la que se disfruta de excelentes vistas panorámicas, y 'Romanitos', donde se celebra la romería en honor de la patrona, la Virgen de la Aliseda y los romeros pasan el día(tercer domingo de mayo), una vez que a ermita de la Virgen tuvo que dejar de utilizarse para tal fin.

Otros recorridos señalizados son el camino de Encinasola-Barrancos, que parte de la calle Real, o bien el que se dirige hacia el Este, en dirección a Cumbres Mayores, que sale de la calle San Sebastián y continúa por toda la zona Norte del parque, con incursiones en la provincia de Badajoz, hasta Sevilla, ya que alcanza El Real de la Jara. Otro sendero es el que atraviesa transversalmente el término municipal uniendo Segura de León con Aroche.

Matanza casera JM BRAZO MENA

El sabor de la matanza tradicional

Aunque en estos pueblos serranos predomina la matanza industrial del cerdo ibérico, con una variopinta producción de derivados de este animal en los mataderos, el origen de esta tradición se encuentra en la matanza casera que todavía perdura en algunas zonas rurales. Esta costumbre centenaria ha pasado de ser un ritual para cubrir las necesidades de alimentación en el ámbito familiar a una celebración para reunir amigos y familiares.

De esta forma, la gastronomía cumbreña está basada fundamentalmente en los productos del cerdo, destacando los jamones, las carnes ibéricas, y las morcillas tontas o de lustre, además de poderse degustar sabrosos platos como el cocido serrano y el rabo ibérico en salsa. Otras especialidades están sustentadas por los frutos de la tierra, como setas y espárragos, mientras que en repostería son muy apreciados los dulces con miel.