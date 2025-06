Un onubense explota al ver esto en la tele: «¡Señores, El Rocío no está en Sevilla!»

Un onubense que reside en Canarias ha desatado un debate en TikTok al denunciar lo que considera una apropiación mediática de la romería del Rocío por parte de Sevilla. El joven, que se define como «andaluz viviendo en Canarias», ha expresado su frustración por el tratamiento que los medios de comunicación dan a esta celebración religiosa que tiene lugar en Almonte, provincia de Huelva.

«Señores, el Rocío no está en Sevilla», proclama el tiktoker en un vídeo que ha encontrado eco entre numerosos usuarios de la provincia onubense. Su crítica se centra en que los medios de comunicación, especialmente la televisión, tienden a ubicar geográficamente la romería en Sevilla cuando informan sobre el evento, quizá porque la sede central de los servicios informativos de las diferentes cadenas en Andalucía se encuentra en la capital hispalense y tienden a centrar el foco en lo que tienen más cerca, es decir, las hermandades sevillanas. Sin embargo, como bien recuerda este 'tiktoker', la romería se celebra en el municipio onubense de Almonte, localidad a la que se desplazan durante estos días cientos de miles de devotos para venerar a la Virgen del Rocío.

El protagonista del vídeo viral argumenta que esta situación se repite año tras año: «Desde que yo tengo uso de razón, yo tengo que ver cómo todas las cosas buenas que hay en Huelva no se nombran y las que se nombran se adjudican a Sevilla». Porque la denuncia no se limita únicamente a la romería. El 'tiktoker' también menciona que, una vez finalizada la celebración rociera, «empieza la gente a venir a la playa y también los onubenses tenemos que ver cómo los reportajes de la playa ponen Sevilla. Señores, Sevilla no tiene playa«.

Esta percepción de invisibilización mediática de Huelva frente al protagonismo de Sevilla parece ser compartida por otros onubenses, según sugiere el propio autor del vídeo cuando afirma que «seguro que mucha gente de Huelva se siente como yo». Incluso va más allá al decir que no es un problema que afecta únicamente a Huelva, ya que este 'centralismo' sevillano perjudica de una u otra forma al resto de provincias al sur de Despeñaperros.

Es cierto que Sevilla cuenta con algunas de las hermandades más numerosas que participan en la romería. La Hermandad de Triana, por ejemplo, congrega alrededor de 5.500 romeros, mientras que la del Salvador reúne unos 2.000 peregrinos. Sin embargo, este 'tiktoker' cuestiona por qué esta presencia mediática no se extiende a hermandades de otras provincias: «También en el Rocío existen hermandades hasta de Gran Canaria y yo no veo en Telecinco hermandades de Gran Canaria saliendo en la tele».