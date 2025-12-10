Un pueblo de Huelva inaugura esta semana su mágico parque navideño donde se pueden hacer un sinfín de actividades

El municipio de Lepe abrirá este viernes 12 de diciembre a las 20:00 horas su parque temático 'Estación Navidad', un espacio que vuelve a convertirse en uno de los grandes reclamos familiares de estas fiestas. La instalación, ubicada en el Parque de la Estación, forma parte de la programación navideña municipal y ofrecerá a vecinos y visitantes un amplio abanico de actividades y experiencias pensadas especialmente para el público infantil.

La apertura del parque marca uno de los momentos más esperados de la campaña navideña en Lepe, que este año refuerza su compromiso por consolidarse como destino de referencia en la provincia con una propuesta dinámica, accesible y orientada al disfrute familiar.

Un recorrido inmersivo por la fantasía navideña

'Estación Navidad' recrea un universo temático en el que los más pequeños podrán adentrarse en distintos espacios diseñados para estimular la imaginación y el juego. Entre los elementos más destacados se encuentran:

- La Casa de Papá Noel, donde los niños podrán saludar al personaje y entregar sus cartas.

- Zonas de animación infantil con actividades, talleres y juegos participativos.

- La Aldea de los Cuentos, una de las novedades previstas este año, que propone un itinerario ambientado en relatos clásicos y personajes mágicos.

- Espacios decorados que recuperan propuestas de ediciones anteriores, como el poblado de elfos, la fábrica de chocolate o la oficina postal navideña.

El parque incorpora además puntos fotográficos y escenografías luminosas que contribuyen a crear un ambiente festivo y atractivo para toda la familia, como se aprecia en las imágenes y vídeos difundidos por el Ayuntamiento en redes sociales.

Un evento integrado en la programación municipal

'Estación Navidad' se integra en una agenda más amplia que supera las cuarenta actividades durante todo el mes de diciembre. Entre ellas destacan el tradicional Tren de la Navidad, que conectará varios puntos de interés del municipio, así como belenes, nevadas artificiales, desfiles, espectáculos de luz y música, zambombas y la Cabalgata de Reyes.

Con esta propuesta, Lepe consolida la experiencia de años anteriores y refuerza su posicionamiento como uno de los municipios onubenses con mayor oferta navideña. 'Estación Navidad' se presenta como un espacio seguro, accesible y cuidadosamente ambientado, pensado para convertirse en punto de encuentro durante las próximas semanas.