En este pueblo de Huelva te puedes bañar en un lago de magnesio que tiene grandes beneficios para la salud

Este es el lago de magnesio con grandes beneficios para la salud

Además de sus magníficas playas, la provincia de Huelva cuenta con varios espacios naturales de interior donde es posible darse un baño en plena naturaleza. Entre ellos se encuentran lugares como el Charco Malo, el Charco del Sapo, la laguna de Cañaveral de León, el río Múrtigas o el Barranco de los Molinos, sitios con agua muy frecuentados en verano por quienes buscan alternativas a la costa.

Sin embargo, en territorio onubense, hay un sitio que en este sentido también sobresale por su singularidad. Se trata de un pueblo donde se puede nadar en un lago de magnesio. Además, más allá del atractivo del entorno, este lugar ofrece un baño con propiedades beneficiosas para la salud, convirtiéndose en una opción diferente y muy recomendable.

Ese lugar especial está en Isla Cristina, concretamente en las conocidas Salinas del Alemán, dentro del Paraje Natural Marismas de Isla Cristina. Se trata de un entorno privilegiado, junto a la desembocadura del río Carreras y en plena costa atlántica, que además es una de las zonas con mayor riqueza ornitológica de la provincia. Allí, desde 2013, se aprovecha un recurso natural de las salinas con fines terapéuticos; hablamos del magnesio, presente tanto en los baños como en el barro que se aplica sobre la piel.

Imágenes del lago de magnesio en Salinas del Alemám

La experiencia comienza con una exfoliación sencilla, primero en los pies y después en brazos y torso, utilizando sales y aceite de magnesio. Después llega el momento de sumergirse en la piscina de aguas poco profundas, cuyo fondo está cubierto de sal y que incluso cuenta con bancos para sentarse o tumbarse mientras se flota con facilidad gracias a la densidad del agua.

El magnesio es un mineral esencial para el organismo, por lo que este baño aporta beneficios para la piel, los músculos y la relajación. Además de este baño en un lago de magnesio, el espacio ofrece fangos salinos, visitas guiadas y la posibilidad de adquirir productos elaborados a partir de este recurso natural.