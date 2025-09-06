El puesto de perritos calientes de Huelva que se ha hecho viral: salchichas de res, pan brioche y combinaciones únicas

Uno de los perritos de la carta de Hot Perrote en Isla Canela

El fenómeno de los hot dogs gourmet lleva todo el verano arrasando en la costa onubense. El puesto Hot Perrote, conocido por sus creaciones virales en ciudades como Madrid, se ha instalado este verano en el Azul Soho Market de Isla Canela (Ayamonte) con una propuesta tan atrevida como sabrosa: salchichas de res de 23 centímetros, pan brioche y combinaciones de ingredientes que sorprenden incluso a los paladares más curiosos.

Desde el pasado mes de julio, quienes se hayan acercado al mercadillo junto a la playa de Punta del Moral habrán podido probar opciones como el Pizzadog, con salsa de pizza, pepperoni y mozzarella, o el Canadá Bacon, con bacon crujiente, sirope de arce y cebolla caramelizada. Los precios de los perritos varían entre 9 y 12 euros, con la posibilidad de añadir un combo con bebida y nachos por 3 euros más.

Además de su propuesta gastronómica, el puesto se integra en un espacio que invita a pasear, disfrutar de música en directo, tomar cócteles y dejar que los más pequeños jueguen en zonas preparadas para ello. Una experiencia completa a pocos metros del mar que está atrayendo tanto a vecinos como a turistas.

Hot Perrote, la cadena de los «perritos virales»

La marca Hot Perrote se ha convertido en un referente de los hot dogs en España. Nació en Madrid y cuenta ya con locales en enclaves tan reconocidos como el Wizink Center, la Gran Vía, el estadio Santiago Bernabéu o el barrio de Chueca. Su sello de identidad es claro: perritos gigantes de 23 centímetros, pan brioche y «crazy toppings» que convierten cada bocado en un espectáculo gastronómico.

Con una estética urbana y un estilo cercano al street food, la cadena ha sabido conquistar a un público joven y activo en redes sociales, donde sus creaciones acumulan miles de visualizaciones. Su paso por Ayamonte supone un nuevo salto en su expansión y la oportunidad de acercar su propuesta a un entorno turístico en plena temporada estival.

Azul Soho Market, ocio y gastronomía junto al mar

El Azul Soho Market es mucho más que un mercadillo: es un espacio que combina moda, arte, decoración y gastronomía en un entorno privilegiado, junto al mar de Isla Canela. Desde el 28 de junio y hasta el 7 de septiembre abre cada tarde-noche (desde las 20:00 horas) sus puertas en la playa de Punta del Moral, ofreciendo un punto de encuentro para el comercio local y para marcas emergentes con proyección internacional.

Este concepto de market moderno funciona como escaparate cultural y turístico, reforzando la identidad de Ayamonte y generando actividad económica en la zona.