Este restaurante de Huelva es el mejor del mundo para comer jamón según The Guardian: «Uno de los mejores del país»

La prestigiosa sección gastronómica del diario británico The Guardian lo tiene claro: el mejor lugar del planeta para saborear jamón ibérico está en Aracena, en pleno corazón de la Sierra de Aracena y Pichos de Aroche.

Aracena no solo es conocida por joyas turísticas como la Gruta de las Maravillas o su castillo, sino también por su excelente tradición culinaria. Cada año atrae a visitantes de toda Andalucía, de España e incluso del extranjero, que llegan hasta aquí con el propósito de disfrutar de una de las gastronomías más auténticas y reconocidas del país.

En su lista de «Las 50 mejores cosas que comer en el mundo y dónde hacerlo» (The 50 best things to eat in the world, and where to eat them), The Guardian situó al jamón ibérico como una de las grandes delicias universales. Y señaló que el lugar perfecto para degustarlo se encuentra en la Sierra de Aracena.

El medio británico destaca que el jamón de pata negra de la cercana Jabugo es uno de los mejores del país, y nada supera la experiencia de sentarse en los bares y restaurantes de Aracena para disfrutar de este manjar, destacando al Restaurante Casas como referencia. Allí, sus críticos gastronómicos probaron desde unos huevos revueltos hasta un exquisito plato de jamón ibérico.

Restaurante Casas, un clásico de la cocina onubense

El reconocimiento internacional se suma al respaldo nacional. El chef onubense Xanty Elías, Premio Nacional de Gastronomía, también ha señalado en entrevistas que el Restaurante Casas es uno de los imprescindibles de la provincia.

Según el cocinero, se trata de un clásico que sirve algunas de las mejores piezas de jamón Cinco Jotas, un espacio al que acuden incluso los propios chefs para desconectar y disfrutar sin miedo a equivocarse. Entre sus propuestas más destacadas figuran carnes como el cordero, la ternera o el choto retinto, junto con platos tan singulares como el san jacobo especial de la casa, la perdiz al tiro, el conejo a la cazadora o la cola de toro.