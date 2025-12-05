El órgano más antiguo de Huelva volverá a tocar en este puente de diciembre

La localidad de Castaño del Robledo está celebrando este puente de la Inmaculada, su tradicional decoración de ganchillo en calles, plazas, fachadas, árboles y faroles, entre otros elementos urbanos, un exorno que ha sido inaugurado este viernes 5, además del encendido del alumbrado navideño y la actuación del Coro «Aguabuena» en la Plaza del Álamo, acompañado de una nevada artificial y algunas candelas, en medio de un animado ambiente.

No obstante, este bonito municipio serrano situado a los pies del Cerro del Castaño, una de las mayores alturas de la provincia, completa su programa navideño con una apuesta musical destacada, que este año acogerá la quinta edición de las jornadas de jóvenes intérpretes con dos conciertos con el órgano barroco más antiguo de la provincia, que tendrán lugar los días 6 y 7 de diciembre, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial de Santiago Apóstol.

Así, para poner en valor su patrimonio artístico, el Ayuntamiento junto con la parroquia vienen apostando por esta oferta musical, en torno al impresionante órgano del siglo XVIII, sin duda una de las joyas del pueblo. Se trata de uno de los pocos órganos «ibéricos» por su afinación mesotórica (método de afinación Renacentista), que se conserva en España y posiblemente, según las últimas investigaciones, una de las tuberías más antiguas de Europa.

Estampas de la Navidad de Castaño del Robledo J. M. B. M.

Las jornadas de jóvenes intérpretes son una ocasión para escuchar el sonido de este órgano histórico del siglo XVIII. El sábado, 6 de diciembre, a partir de las 19.00 horas, dará comienzo la cita que cumple este año ya su quinta edición, mientras que la segunda jornada se desarrollará el domingo, 7 de diciembre, a las 19.00 horas en la parroquia de Santiago Apóstol de Castaño del Robledo con la participación de numerosos intérpretes.

Este evento es también una invitación a los numerosos visitantes que se acercan a Castaño del Robledo y a toda la Sierra de Aracena, a conocer esta joya del barroco, que se suma como ingrediente a la magnífica oferta de atractivos turísticos como son la red de senderos, la arquitectura, la famosa iglesia inacabada de 'El Monumento', las calles típicas, las fuentes, los productos gourmet, y un sinfín de atractivos que ofrece este rincón serrano.

Tesoro patrimonial onubense

El órgano de la Iglesia de Santiago Apóstol fue construido en 1751 por los maestros Francisco Ortíguez y Manuel María González. Durante su restauración, en 2007, realizada por el organero Gerhard Grenzing dentro del proyecto Andalucía Barroca de la Consejería de Cultura, se descubrió que el instrumento conservaba en su interior partes de un órgano anterior del siglo XVI, posiblemente procedente de la catedral de Sevilla y obra de Maese Jorge.

Esta sorprendente combinación de elementos renacentistas y barrocos lo convierte en uno de los órganos históricos más valiosos de la península. Su sonido, fiel al espíritu de la música antigua, evoca el paisaje sonoro que conoció el compositor Francisco Correa de Arauxo. Actualmente, el instrumento se encuentra en perfecto estado, tras su restauración, y se utiliza en conciertos y distintas actividades culturales.

Vista panorámica de la localidad de Castaño del Robledo en la Sierra de Huelva j. m. b. m.

Así, desde el otoño de 2007, el órgano de Castaño del Robledo volvió a sonar en la iglesia de Santiago el Mayor en un concierto a cargo de José Luis González Uriel, éxito revalidado en otra velada, con música portuguesa de la mano de Evora Joao Vaz ese mismo año. En 2008 durante la Muestra de música antigua «Castillo de Aracena» participó el organista y profesor Andrés Cea. Desde su reinauguración no cesan los conciertos y los encuentros religiosos.

En cuanto a la nómina de organistas que ha tenido el instrumento de la iglesia de Santiago el Mayor figuran cronológicamente: Hipólito Martín Cabeza, Vicente Garay, Benigno Sánchez, Fray Servando Márquez, Manuel María y Fernando González. El año 1864 consta como finalización de uso del órgano.Con posterioridad, el instrumento sufrió largos decenios de abandono hasta que fue reconstruido por Gerhard Grenzing entre los años 2005 y 2007.

Según los expertos, quizá este órgano sea uno de los únicos órganos europeos que conserve tubería y sonoridad anteriores al siglo XVIII, lo que lo eleva a la categoría de tesoro patrimonial y espécimen único de la música sacra barroca.