Talleres navideños para toda la familia con los que adentrarse en la vida diaria de la antigua Roma

La ciudad romana de Arucci Turobriga en Aroche acogerá, dentro de la programación navideña, una serie de talleres familiares para dar a conocer diversos aspectos de la vida diaria en la antigua Roma.

Así, arrancan en este Puente de Diciembre, concretamente el día 6 de diciembre, con Macellum, un recorrido por el mercado romano, los productos que se encontraban y la distribución de las estancias en torno al patio central del edificio.

El 13 de diciembre regresarán con una nueva temática, Lucernae, donde se trabajará y aprenderá sobre la luz en Roma, basada principalmente en el uso de lucernas o lámparas de aceite hechas de terracota.

El último de estos talleres tendrá lugar el 28 de diciembre, adentrándose en la joyería en la antigua Roma y en los tipos de piezas (pendientes, fíbulas, brazaletes, anillos o collares) que mujeres y hombres portaban para adornar sus cuerpos.

Todos los talleres, que además son gratuitos, contarán con una duración de una hora y media y los interesados deberán inscribir se en la Oficina de Turismo de Aroche o llamando al teléfono 859 99 30 38, ya que el aforo para los mismos es limitado.

Ciudad romana

Arucci es una ciudad fundada ex novo en torno al año 15-10 a.C., en época de Augusto, suponiendo la culminación de un modelo de implantación basado en una intensa colonización agrícola. Para afianzar la implantación del modelo romano emigran hasta aquí ciudadanos romanos cuyos nombres se conocen gracias a los epígrafes conservados en la Colección Arqueológica Municipal.

La ciudad experimenta un gran desarrollo en época Flavia que fue engrandecida en época de Adriano a mediados del siglo II d.C. En época de los severos en el siglo III la ciudad comienza su abandono sirviendo de cantera de materiales para diferentes edificios de Aroche. A pesar del expolio, la ciudad conserva íntegra su planta, donde ya se han excavado y son visitables el foro, el mercado, las termas, la casa de la columna, la casa del peristilo, la casa norte, el campus y necrópolis y la muralla.

Colección arqueológica municipal

En ella hay piezas que abarcan desde el Neolítico hasta llegar a la Época Romana, a la cual pertenecen la mayor parte de los vestigios de la colección, gracias a las excavaciones en la ciudad romana de Arucci Turobriga. Algunos de estos hallazgos son utensilios domésticos, piezas decorativas o elementos constructivos, además del tesorillo de monedas compuesto por 376 denarios de plata del siglo I d.C., donde se encuentran representados ocho emperadores romanos y varias emperatrices.