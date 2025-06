El tiempo en Huelva: 40ºC para los rocieros este domingo

La vaguada que ha permitido la llegada de aire frío, en capas medias de la atmósfera, se aleja hacia el este, dejando al sur peninsular bajo una dorsal que deja paso libre al aire cálido africano, responsable de la subida de temperaturas que ya hoy mismo empezaremos a notar. El domingo los termómetros subirán de los treinta y ocho grados en buena parte de la provincia, alcanzándose los cuarenta grados, que para estar aún en primavera astronómica (1), no está nada mal. Está peor, podríamos decir.

La estabilidad será patente hoy, bastará con echarle un vistazo al mapa de superficie previsto para este sábado y que puntualmente facilita la Aemet, para comprobar que los vientos serán flojos en la vertiente occidental de la península, como muestran las isobaras tan separadas. La vaguada alejándose por el este y las bajas relativas en la mitad oriental peninsular, también explican que persista cierta inestabilidad en sistemas montañosos del norte y, en cambio, en el suroeste peninsular estemos bajo el influjo del anticiclón de las Azores, por un lado, y de la dorsal por otro.

La península bajo la influencia del anticiclón de las Azores aemet

El ascenso térmico será más acusado en el interior del valle del Guadalquivir, donde no sería nada extraño que superaran los cuarenta grados en algunas zonas del interior de dicha depresión. En cuanto a la provincia de Huelva, como es bien conocido, el tiempo será mucho más moderado, y aunque tendremos calor, sobre todo en el Andévalo, no tendremos temperaturas extremas por mucho que el domingo se alcancen los cuarenta grados. Si acaso tendremos temperaturas veraniegas. No más. El caso es que la dorsal se sitúa justamente sobre la silueta del mapa de España, afectando al suroeste peninsular, aumentando la estabilidad y en consecuencia haciendo subir los termómetros.

¿Qué verano nos espera?

Echando mano de estadísticas, las diferentes agencias meteorológicas de referencia anuncian un verano más cálido de lo habitual, o dicho de otra manera que continuará la tendencia de los últimos años, con un sostenido ascenso de las temperaturas. Es cierto que nunca desde que se tienen registros fiables, se habían superado los cuarenta grados en un mes de mayo y de una manera tan generalizada en toda la península Ibérica, con los números más llamativos en el pasado 2015, cuando hubo estaciones meteorológicas repartidas por todo el país que registraron temperaturas por encima de los cuarenta grados (2).

Para este año anuncian los distintos modelos más calor en todo el territorio español, excepto en el suroeste, donde tendremos un verano prácticamente igual al del año pasado, en el que recordarán ustedes que en Huelva capital, por ejemplo, tan sólo un día se alcanzaron los cuarenta grados. En cuanto a la lluvia anuncian que será este primer mes del verano meteorológico algo más seco de lo normal. Teniendo en cuenta que la media en junio es de cuatro litros y un día tan solo con precipitaciones, ya nos podemos ir haciendo a la idea de que la sequía y a pesar de todo lo que ha llovido, la vamos a tener en la cabecera de los informativos todos los días de este próximo verano.

Para colmo tendremos un verano de incendios, pues las lluvias de invierno y primavera han propiciado que vayamos a tener material seco abundante este verano para que salten las chispas tan temidas. En resumidas cuentas, sequía e incendios serán la noticia, y el calor, esperemos, en este suroeste peninsular y tal como ocurrió el pasado verano, será más llevadero.

Predicción por comarcas, del 5 al 8 de junio

Sierra. Suben las temperaturas, hasta treinta y ocho grados en buena parte de la comarca serrana. Vientos flojos y variables más una escasa nubosidad que hace aumentar el tiempo de insolación, harán que la sensación térmica sea aún mayor. El domingo será el día más caluroso. A continuación, la semana próxima, las temperaturas se moderarán.

Andévalo. Como suele ser habitual, el Andévalo registrará las temperaturas más altas de la provincia, y en este fin de semana con temperaturas en aumento, se alcanzarán muy previsiblemente los cuarenta el domingo, para a continuación volver la normalidad de temperaturas altas, pero no tanto, para este final de primavera. Vientos flojos o muy flojos y variables, escasa nubosidad todo el fin de semana.

Campiña– Condado. Temperaturas en ascenso, desde los treinta y dos grados de este jueves, hasta loscuarenta que con toda probabilidad se alcancen en la jornada del domingo. Las mínimas también se acercarán a los veinte o incluso superen esa cifra a finales de esta semana. En cuanto a los cielos, estarán despejados, apenas soplará el viento y el calor será lo más reseñable este fin de semana.

Litoral. Subida de las temperaturas, que alcanzarán los cuarenta el próximo domingo en la parte más oriental de la provincia. Las mínimas tampoco serán muy propicias para pasar la noche lejos de un ventilador o el aire acondicionado, para quien lo soporte, claro. Cielos despejados y vientos flojos para que la sensación térmica sea aún mayor.

(1) Ya hemos comentado alguna vez que no son igual cosa las estaciones meteorológicas que las astronómicas. Las meteorológicas consideran verano los meses de junio, julio y agosto, mientras las astronómicas esperan para dar inicio al verano hasta el solsticio, que tendrá lugar el día 21 de los corrientes algo más de un cuarto de hora antes de las once de la noche.

(2) La Aemet señala tres condiciones para considerar una situación de ola de calor, como la extensión, duración y alcanzarse temperaturas por encima del percentil del 95% de la media de los últimos treinta años. El término ola de calor se suele usar con sobrada alegría, pero qué se le va a hacer, ya hemos hecho referencia también a esta situación, la de que se vende mejor lo catastrófico, lo desastroso, que lo normal o incluso lo bueno. La epidemia de los clickbaits y otras perversiones similares tienen buena parte de la culpa.