El tiempo en Huelva: cielos despejados para admirar la luna llena de este jueves

Continúan las buenas temperaturas, o al menos no demasiado calurosas y para todo lo que queda de julio. Nos acercamos a la canícula y no parece que los temidos cuarenta vuelvan a perturbar nuestros sueños. La DANA que ya hemos comentado que se podría formar este fin de semana, continúa igual de incierta, podría no descolgarse del todo, con lo cual ya no sería una depresión aislada, pero sí que va a dejar bastante inestabilidad en el norte peninsular. Y no estamos hablando de la costa este, que ese es el problema ya sabido del aire cálido que llega cargado de humedad, y que al entrar en contacto con el aire frío en altura está dejando y dejará precipitaciones en todas las regiones del Levante español. Por aquí simplemente el aire frío en altura lo que está haciendo es moderar las temperaturas, y esto está la mar de bien.

Tiempo anticiclónico en Huelva a pesar de las bajas relativas aemet

Luna llena

Los cielos estarán despejados en toda la provincia, lo que será perfecto para admirar la luna llena que tendremos este jueves, con su punto máximo exactamente a las 22.37 horas. Hace poco dábamos cuenta de la llegada del verano y el consiguiente solsticio, los días más largos, y eso lleva consigo que veamos a la Luna en su punto más alto en el cielo, o lo que es lo mismo, que podremos admirarla más clara y definida que en otros plenilunios. A esto debemos sumar los cielos despejados y que no habrá que madrugar para ver nuestro satélite totalmente iluminado. Así que ya lo saben, a enseñarles a los niños la Luna como si la estuvieran viendo en un atlas escolar.

Predicción por comarcas del 10 al 13 de julio

Sierra. Cielos despejados, con apenas alguna nubosidad matinal de evolución que desaparecerían antes del mediodía. Las temperaturas bajarán a partir de mañana viernes al menos cuatro o cinco grados en toda la sierra, mientras que las mínimas podrían bajar incluso de los quince grados. El domingo volverán a ser veraniegas, anticipàndo lo que pueda ocurrir la semana entrante. Veraniegas pero nada de olas de calor ni cuarenta grados. Los vientos serán flojos y variables.

Andévalo. Cielos despejados pero ojo con las nubes matinales de evolución que podrían dar alguna agradable sorpresa en forma de cuatro gotas, no más. Las temperaturas nos darán un respiro el fin de semana, para volver a ser veraniegas, solo eso, veraniegas, a partir del domingo. Vientos de moderados a flojos y variables.

Campiña-Condado. Bajan las temperaturas este viernes pero el domingo volverán a subir hasta siete grados, situándose en los treinta y tres o treinta y cuatro grados. Las mínimas trambién bajarán de los veinte el fin de semana. Cielos despejados sin descartarse alguna precipitación debido a algunas nubes convectivas que tendremos en la mañana del sábado. Vientos de poniente moderados.

Litoral. Todo el fin de semana, e incluso hoy que será el día más cálido, sin llegar a los treinta grados. Magnífico. Las mínimas bajarán de los veinte y los cielos permanecerán despejados incluso de noche, para poder admirar el pedazo de luna llena que vamos a tener. Eso sí, el sábado tendremos nubes de evolución pero por la mañana, con la lejana posibilidad de que caigan tres gotas mal contadas. Vientos moderados y sin rachas de consideración.