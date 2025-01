El tiempo en Huelva: Un fin de semana frío y soleado

Después de Herminia llegó Ivo, que apenas nos dejó algunas nubes y poca agua en la provincia. Estas borrascas han dejado paso a un tiempo soleado que vamos a disfrutar todo el fin de semana, pero eso sí, con bajada de temperaturas, sobre todo el sábado. Los termómetros en toda la provincia bajarán hasta los dos o tres grados de mínima, y en algunas zonas de la Sierra se podrían acercar las temperaturas a los cero grados el viernes o el sábado, en toda la provincia serán similares.

Además de las altas presiones que dominarán el panorama meteorológico en toda la península, además del frío consecuente con esa situación anticiclónica, tendremos una reducción notable en la velocidad de los vientos. De los moderados, o brisas frescas que vamos a tener hasta el domingo, se pasará a vientos flojos o muy flojos a partir del próximo lunes, con lo cual la sensación térmica será la de una mejoría notable del tiempo, por mucho que vayan a seguir los días soleados, más estables y con los mismos números en el termómetro.

Se fue Herminia y se está alejando Ivo. Esta deja una dana que se descolgará hacia latitudes más bajas y alcanzará el noreste penínsular y las islas Baleares, pero como quiera que está de moda esto de las danas, probablemente vayan ustedes a tener noticia de ella. En este caso, no se apuren lo más mínimo, porque en Huelva ni se notará esta depresión en niveles altos de la atmósfera. Detrás de Ivo una nueva borrasca (1) lanzará su frente hacia la península, con muy bajas probabilidades de que pueda afectar a la provincia, y en todo caso sólo a la zona serrana y con precipitaciones débiles.

De modo que sol y bajada de temperaturas para el fin de semana. Y ahora vamos a acercarnos a la situación meteorológica en las comarcas onubenses durante el fin de semana.

Un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica, llegará el domingo muy debilitado a la provincia de Huelva aemet

Predicción por comarcas, del 30 de enero al 2 de febrero

Sierra. Continuarán las temperaturas en torno a los 12ºC o 14ºC de máxima, aunque en lo que respecta a las mínimas, sufrirán un bajón el viernes y el sábado, llegando incluso a uno o dos grados tan sólo. Los vientos dejarán de ser moderados para pasar a ser flojos, normalmente del norte, de ahí la bajada de las mínimas el viernes y el sábado. El sol será el protagonista todo el fin de semana, aunque el domingo ya amanecerá nublado y podría dejar alguna precipitación en la zona más occidental, en todo caso de escasa consideración.

Andévalo. Una puntual bajada de las temperaturas el viernes y el sábado, en las mínimas, para recuperarse a partir del domingo, cuando los cielos se cubrirán relativamente para dejar algún chubasco aislado de escasa entidad, sobre todo en la parte más cercana a la Raya de Portugal. Las máximas continuarán en torno a los catorce o quince grados, mientras que las mínimas podrían bajar el sábado incluso a los tres grados. En cuanto al viento, serán menos notables que estos días atrás, siendo ya flojos todo el fin de semana.

Campiña–Condado. Desaparece este viento chocante que nos hace percibir más frío del que realmente hace, porque estamos teniendo un invierno realmente estupendo, se diga lo que se diga. El domingo, para dar la razón al catastrofismo reinante en todo el orbe terrestre, volverá el viento a ser el llamado por Beaumont brisa fresca, por encima de los 25 km/h, pero sin rachas de más entidad. Las precipitaciones no harán acto de presencia, por mucho que el domingo pudieran caer cuatro gotas en la parte más occidental de la Campiña. Cielos despejados con alternancia de nubes y claros, más las nubes más oscuras que aparecerán en la jornada dominical, aunque con el sol peleando por salir entre ellas.

Litoral. Un mes de febrero que va a empezar con temperaturas máximas de hasta 18ºC el domingo, es para estar contento de vivir en el litoral onubense. Cierto es que viernes y sábado van a bajar hasta situarse en los cuatro o cinco grados, pero ya me dirán ustedes si esto es invierno o esto qué es. Y para mayor bondad climática, los cielos azules, eso sí, adornados de nubes que estarán más presentes, qué le vamos a hacer, el domingo. Que vaya a caer alguna mínima precipitación el domingo, entra dentro de lo posible, pero a nuestro entender, corto por supuesto, no va a caer ni una gota (2). Los vientos seguirán empeñados en que parezca que el tiempo es más frío de lo que realmente va a ser este fin de semana, luego procuraremos no levantarnos temprano el viernes y el sábado.

(1) El por todos tan conocido tren de borrascas, una detrás de otra, tan habitual de estos tiempos invernales en España. Estas tres palabras, tren de borrascas, es difícil que se escape a la memoria de los españoles. Venimos oyéndola desde los tiempos de don Mariano Medina, catedrático de Física y estudioso de la meteorología en aquellos tiempos en los que las emisiones de televisión eran en blanco y negro.

(2) Como caiga una puñetera gota el domingo, ya tengo asegurado el cachondeíto de los colegas toda la semana. ¡Ay, Señor, Señor, ponnos buenos a todos!