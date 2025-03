El tiempo en Huelva: inestabilidad primaveral con borrasca incluida

La corriente de chorro ofrece un meandro verdaderamente importante y llamativo que se puede adivinar incluso en el mapa de superficie de la Aemet con el que solemos acompañar estas previsiones, lo cual no impide que además del anticiclón de las Azores, que aprovecha esta tremenda ondulación para acercarse, pero no lo suficiente, a la península, tenga de compañera a una borrasca que igual le ponen hasta nombre, Nuria sería, y que nos va a estar fastidiando una semana que se nos presentaba agradable y estable. Pero de eso nada, tendremos inestabilidad, la que nos marca esta borrasca que ya el martes se notará y así hasta el fin de semana, que ya les anticipo que será estupendo, de sol y aunque no subirán las temperaturas y tendrá sus nubecitas recorriendo los azules cielos de la provincia, sí que no traerá más lluvias de estas que, relativamente escasas en la provincia de Huelva, vamos a tener durante la semana.

Ocurre con el tiempo lo que suele ocurrir siempre, que no tenemos por qué razón dejarnos guiar por lo que ocurra en el resto del país, ya que como nos explicaban en el colegio, España es grande, de lo demás creo que las evidencias demuestran que es diversa y en cuanto a lo de libre, uno ya solo cree en la libertad individual, la que cada cual tiene u obtiene según sus conocimientos y, en consecuencia, del control de todo lo que le rodea.

En resumidas cuentas, una semana movidita con lo felices que nos la esperábamos. Veamos por comarcas cómo va a estar el tiempo en la provincia de Huelva, una excepción en muchas cosas, en esto del tiempo meteorológico, también, pero también en muchas cosas más y si no echen un vistazo a su despensa o a su aparato frigorífico. Sin lugar a dudas, Huelva es lo mejor del mundo. Os deseo una feliz y estupenda semana, con algún chaparrón, qué se le va a hacer, pero con un tiempo ya decididamente primaveral a pesar de que las temperaturas descenderán, no demasiado, pero descenderán algo. Ea, vamos a por las previsiones semanales.

Predicción por comarcas, del 31 de marzo al 4 de abril

Sierra. Bajón de temperaturas a partir del martes en las máximas –entre cinco y ocho grados menos el miércoles con respecto a las de hoy mismo - y en las mínimas, que también bajarán, aunque no tanto. Desde mañana y hasta el viernes por la tarde, nubosidad persistente con posibilidad de chubascos que dejarán cantidades escasas salvo en la madrugada del viernes y hasta bien entrada la mañana, después ya sol, el preludio de un buen fin de semana. Los vientos moderados y con rachas no demasiado importantes.

Andévalo. Descenso de las temperaturas, más notable en las máximas, que podrían caer hasta ocho grados a mitad de semana y con respecto a los más de veinte que vamos a tener hoy lunes. Lluvias ocasionales y no demasiado abundantes hasta el viernes, cuando podrá llover de lo lindo durante la madrugada. Vientos de flojos a moderados, sin rachas importantes.

Campiña– Condado. A partir del miércoles tendremos dos o tres grados de máxima, alcanzando el termómetro apenas los diecisiete grados. Las mínimas también bajan pero menos, bajando hasta los doce o trece grados. Lloverá ocasionalmente, menos el viernes de madrugada, que lloverá a chaparrones, como cantaba el Camarón. Vientos flojos a moderados con rachas que podrían notarse demasiado el viernes de madrugada y por la mañana. Será una semana nublada, pero el sol no nos va a abandonar.

Litoral. Apenas se notará el descenso de las temperaturas, ni en el caso de las máximas ni en el de las mínimas. Lucirá el sol, pero alternándose con nubes que podrán descargar el viernes con alguna intensidad, pero el resto de la semana caerá poca agua, de forma dispersa y débil. Vientos flojos a moderados.