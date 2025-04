El tiempo en Huelva para la Semana Santa: más sonrisas que lágrimas

La imagen que muy probablemente se vaya a repetir en todos los informativos será la de lágrimas y desazón al no poder llevarse a cabo las salidas procesionales de algunas de las distintas hermandades. Sabido es que vende más lo catastrófico, las malas noticias que las buenas, de ahí que volvamos a ver esas imágenes por mucho que las dominantes sean la de las procesiones en las calles de todas las localidades de la provincia de Huelva.

Ya el viernes de Dolores la lluvia podría aparecer a pesar de que será un día soleado o quizás el más soleado de toda la Semana Santa. A continuación, la llegada de frentes asociados a borrascas que no encontrarán anticiclones de bloqueo, como el de las Azores en nuestro caso, nublarán la ilusión de los más pequeños y de los cielos onubenses, pero no todos los días, alguno aislado, pues lo normal será una semana con buen tiempo, desde el citado viernes de Dolores al domingo de Resurrección.

Es pronto para predecir lo que puede ocurrir, pues ya saben ustedes sobradamente lo volátil que es una masa de aire y lo mucho que puede variar su dirección, lo cual nos lleva a mantener una cierta esperanza de que la lluvia no empañe estos días de celebración para buena parte de la población y de vacación para muchos más.

De la situación del anticiclón de las Azores, que en otro tiempo nos estaría ofreciendo días despejados y magníficas temperaturas, dependerá el cambio en unos pronósticos que, de momento, los modelos auguran favorables a una Semana de Pasión con el incienso en el aire y la luz de los candeleros brillando en las calles, con los cucuruchos de coco y huevo pregonados entre la multitud y las saetas en ese balcón que tenemos localizado desde hace años.

El dicho, que por cierto nunca se cumple, de que, en abril, lluvias mil, probablemente podremos cambiarlo por el de en abril, sardinas mil, pues a la playa nos podremos ir algún día a disfrutar del sol y los chiringuitos, pues probablemente y aunque no todos, serán soleados.

Lo que ocurre es absolutamente normal

Aquellos que niegan el cambio climático provocado por la acción antrópica, no se podrán explicar este tiempo tan inusual que estamos teniendo, estas lluvias persistentes que parecen no querer dar tregua. El pasado mes de marzo, como ocurrió con febrero, ha sido de auténtico record en la provincia de Huelva, no ha parado de llover y apenas hemos tenido algunos días soleados que al menos han servido para evitar esos oscuros pensamientos que nos llevaban a creer que nos íbamos a metamorfosear en ranas o en renacuajos, según edad y condición de cada cual.

No, seguiremos siendo humanos, pero el tiempo meteorológico será cada año más distorsionado por una razón muy simple, y es la de que el calentamiento global no significa que vaya a hacer más calor, sino que provocan cambios en la dinámica general atmosférica. De ahí que las medias de periodos anteriores, realizadas con datos de veinte, treinta o sesenta años, no sean del todo válidas.

Lo que está ocurriendo es absolutamente normal si tenemos en cuenta las condiciones actuales y no las que se daban hace treinta y cuatro o cuarenta y tres años, cuando ya el colectivo científico en su inmensa mayoría alertaba a políticos de aquí y de allá sobre las consecuencias que iba a tener el acelerado cambio de la dinámica general atmosférica derivado de un calentamiento global imparable.

En todo caso hay que ser necesariamente optimistas, la disminución de agentes que contribuyen al calentamiento global, debido al impulso de las energías limpias y renovables, o al fomento de modas o giros en el tipo de alimentación de cada vez más personas, conllevarán la disminución del calentamiento global, y aunque a muy largo plazo, la vuelta a unas condiciones meteorológicas más acordes a lo que muestran las estadísticas de las que disponemos desde que disponemos de registros fiables.

De momento vamos a ser optimistas y esperar una Semana Santa magnífica. En los próximos días volveremos a narraros los cambios que pudiera haber en los distintos modelos que nos ofrecen perspectivas, de momento, relativamente buenas, para esta semana tan esperada por muchos. Mañana volveremos a estas páginas para dar cuenta del movimiento de Nuria, que parece ser que ha decidido quedarse cerca de las costas lusas. Veremos a ver lo que tenemos que ver (1).

(1) Si son capaces traduzcan a un sueco o a un australiano esta frase tan usual en el lenguaje popular, la cual incluye tres verbos nada menos y que además resultan ser el mismo. Genialidades de la lengua española.