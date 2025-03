Caye Quintana: «Veo a Vinicius o a Mbappe fallar las ocasiones que yo estoy teniendo y cobran 80 millones de euros»

El delantero del Recreativo de Huelva Caye Quintana ha atendido a los medios de comunicación tras el entrenamiento de esta mañana y ha comenzado aludiendo a la última derrota liguera del Decano por 0-2 contra el Betis Deportivo, rival directo por la permanecia.

«Fue un golpe sobre todo por cómo se dio. Para mí no hicimos un partido en el que dijéramos que habíamos jugado mal, pero en dos jugadas desafortumadas se nos fue el partido, como ha pasado en otros encuentros esta temporada en los que incluso jugamos mucho peor. Ya estamos pensando en lograr los tres puntos contra el Intercity este domingo», comentó

Se muestra esperanzado en volver a la sensa positiva este domingo contra el Intercity, colista de la tabla: «Al final llevamos toda la temporada ahí abajo y tenemos que apretar más si cabe. No tenemos la receta porque si no estaríamos fuera y debemos apretar desde el positivismo para sacar la cabeza de ahí. Estamos capacitados. Fuimos al campo del Hércules, que es un equipo muy bueno, y logramos los tres puntos, así que en el campo del Intercity también podemos hacerlo».

El isleño considera que la fórmula del éxito es la de estar fuertes atrás y generar más peligro en ataque. Así, argumentaba ante los medios que «cuando te llevas toda la campaña ahí abajo por algo es. Con lo que estamos haciendo no nos está dando y tenemos que lograr dos victorias seguidas cuanto antes, así que sabemos que el partido contra el Intercity es muy importante para nosotros. Contra equipos como el Atlético de Madrid B o el Hércules tuvimos varias ocasiones, y el otro día contra el Betis Deportivo no tuvimos muchas pero en la segunda parte hicimos muchos centros. Hay que encontrar el equilibrio de dejar la portería a cero y crear más ocasiones arriba».

Caye Quintana suma siete goles esta temporada y se va acercando a los diez que logró en la pasada. En el Rico Pérez de Alicante falló un par de ocasiones bastantes claras y al respecto recordaba que «eso no me termina de preocupar porque veo fútbol muchos días y veo a Vinicius o a Mbappe fallar esas ocasiones y cobran 80 millones de euros. Me preocupa que no ganemos los partidos. Firmaría fallar las dos ocasiones que fallé contra el Hércules y que ganemos el partido. Lo importante es el escudo que llevamos en el pecho que es el del Recreativo y al final si nos vamos hacia abajo nos vamos a todos, no sólo la afición, el entrenador o los jugadores. Hay que sacar entre todos juntos esto».

Cruciales dos rivales directos seguidos

Por último, sobre la delicada situación clasificatoria del Decano, esgrimía que «nos la vamos a jugar durante estas 11 jornadas. Todos los eqiipos que estamos en dos o tres puntos de diferencia en la clasificación van a estar ahí en la pelea por la salvación hasta el final y todo está muy igualado. No hemos tenido esa suerte de ganar dos partidos seguidos, que eso te daría otro aire. No pudimos conseguirlo el fin de semana pasado y ahora vienen dos partidos consecutivos ante rivales directos como son el Intercity y el Atlético Sanluqueño. El Intercity sólo ha perdido uno de sus últimos cuatro encuentros y en su campo es complicado, así que habrá que confiar en sacar los tres puntos. Esperemos que la provincia de Alicante nos dé suerte otra vez».