El desgobierno en el club acerca cada vez más al Recreativo al pozo de la Segunda RFEF

El Recreativo de Huelva va a jugar con fuego en las 16 jornadas ligueras que restan en el grupo II de la Primera RFEF. Es cierto que, aunque marcha penúltimo en la clasificación, no tiene lejos los puestos de permanencia (a tres puntos de distancia). Pero lo peor son las sensaciones que ofrece en el terreno de juego, con muy pocos partidos decentes, sin haber ganado todavía ningún encuentro lejos del Nuevo Colombino, sin haber logrado nunca aún vencer en dos encuentros seguidos, con mucha fragilidad en defensa y en ataque y, lo más preocupante, con una plantilla corta de efectivos y con carencias en varios puestos bastante importantes.

Ese hándicap todo apunta a que iba a resolverse en el mercado de invierno, pero el balance no puede ser más deprimente una vez que se cerró en la noche de ayer. Así, sólo han llegado dos refuerzos, el central Rafa Gálvez y el mediocentro Abraham Bahachille. Ambos llevan ya casi un mes en Huelva ejercitándose con el primer equipo albiazul y entrando en alguna convocatoria, pero aún no han debutado siquiera de manera oficial a las órdenes de su entrenador, Íñigo Vélez.

Y abandonaron ya hace también varias semanas el equipo onubense dos jugadores que apenas si habían aportado nada en la primera vuelta liguera, el central Alejandro Gálvez y el centrocampista Boubacar Keita. Es decir, que la plantilla podría decirse que se ha quedado igual que estaba. No se ha mejorado nada pese a tener muchas carencias. Con lo que hay deberá buscar el Decano la épica y complicada salvación para no regresar al pozo de la Segunda RFEF.

La afición albiazul protestando en uno de los encuentros del presente curso liguero alberto díaz

Deberían haber llegado como mínimo tres jugadores. Al míster albiazul le hace falta un lateral polivalente tras las actuales lesiones de Dani Perejón y Alberto López. Sólo cuenta en ese puesto con el juvenil Davinchi ya que el uruguayo Juan Pablo Pereira aún no tiene nivel para la Primera RFEF y además también suele estar mucho tiempo en la enfermería. A la plantilla también le hace falta un extremo que tenga profundidad y llegada después de que no estén convenciendo jugadores como Nico Njalla, David Soto o Bekkouche. Y arriba falta gol porque sólo maneja buenas cifras Caye Quintana y están desaparecidos Sergi Armero y sobre todo Pablo Caballero.

El club albiazul no llegó a acuerdos con futbolistas para rescindir contratos, lo que le hubiera dejado fichas libres y, sobre todo, algo de dinero para fichar. Y lo que ha impedido también despejar la ecuación y dotar de más músculo y garantías al plantel recreativista ha sido el limbo burocrático en el que se halla inmerso a día de hoy, y desde hace ya al menos un par de meses, el Decano. No se sabe si sigue mandando el Ayuntamiento de Huelva, si ya lo hacen en la sombra los que se perfilan que van a comprar el club a finales de febrero (un grupo internacional), o si los actuales miembros del consejo de administración y la dirección deportiva continúan ejerciendo de manera activa en sus cargos.

La nueva 'amenaza' de Pablo Comas

Un caos. El surrealismo llevado a su máxima expresión con casi todos atados de pies y manos. El gran perjudicado es el equipo y, como suele ser habitual en este club, su sufrida afición. El portal Albiazules.es desveló hace unos días que Pablo Comas, que legalmente ha recuperado el Recre aunque todavía no ha ejecutado la sentencia en la que los tribunales le dieron la razón anulando el proceso de expropiación de las acciones de Gildoy en el año 2016 por parte del consistorio capitalino, pretende impugnar la Junta General de Accionistas del 10 de febrero.

Ese paso, esa 'amenaza' del madrileño no sólo añade nerviosismo y pone en peligro la venta de la entidad albiazul (continúa en la actualidad el proceso de 'due diligence') sino que ha echado atrás, por el riesgo que conllevan las operaciones y aportar un dinero que puede caer en saco roto, a los futuros nuevos dueños del Recre. Ellos trajeron al nuevo técnico y a los dos fichajes del mercado invernal y tenían previsto hacer algunos movimientos más. Pero hasta que no firmen la compra del club no estaban por la labor de poner su patrimonio para firmar futbolistas. Lógicamente el Ayuntamiento de Huelva tampoco ha podido dar el paso adelante pese al riesgo que conlleva buscar la permanencia con una plantilla con tantas limitaciones.

Luis Alcalde lamentándose de una ocasión desperdiciada durante el Recreativo-Murcia alberto díaz

En el horizonte están los ineludibles pagos económicos que tiene que afrontar el Decano en marzo y abril si no quiere exponerse de nuevo a una posible espada de Damocles de la desaparición por liquidación. El consistorio onubense, dueño del club, tiene, por lo tanto, varias patatas calientes en las próximas semanas. Lo deportivo no lo han considerado prioritario en este mercado invernal y ahora al menos confían en salvaguardar la parte más importante, la institucional, llevando a cabo la venta del equipo más antiguo del país antes de que acabe febrero.