José Antonio Cabrera: «Los que han impedido que haya venido un delantero al Recreativo lo saben bien»

José Antonio Cabrera, el presidente de la Federación de Peñas del Recreativo de Huelva, es positivo por naturaleza. Pero también realista. Y una vez que se ha cerrado el mercado invernal con sólo dos incorporaciones en la plantilla del Decano, es escéptico acerca de las opciones del equipo albiazul en la Primera RFEF.

Atiende a Huelva24.com para dar su balance del mercado y para aludir principalmente al tema institucional, con el importante asunto de la venta del Recre como telón de fondo. Confía en que no haya ningún contratiempo y finalmente Pablo Comas no ponga trabas ni al Ayuntamiento ni a los que se perfilan como nuevos dueños de la entidad onubense (un grupo con capital internacional).

- ¿Qué cree que va a pasar al final con la futura posible venta del Recre? ¿Se echará hacia atrás el grupo internacional o comprará en febrero?

- Salvo catástrofe inesperada, creo que prácticamente la venta está hecha. A finales de mes ya estará escriturada y los nuevos dueños aterrizarán ya con decisiones propias en el club. No creo que los compradores se echen hacia atrás.

- ¿Teme que Pablo Comas pueda hacer algún movimiento de última hora que dé al traste con la operación o el Ayuntamiento lo tiene todo controlado?

- No creo. El más interesado en vender el club es Pablo Comas puesto que él es el que hace caja, como es natural. Por eso yo no pienso que vaya a hacer algún movimiento extraño para impedir la venta del club. Él es el que va a ganar en lo económico en este tema.

- ¿Entiende la impaciencia de la afición por no saber quién está a día de hoy mandando en el club? ¿Piensa que hace falta algo más de transparencia y mensajes a nivel público de los dueños del club y de los consejeros para explicar la situación actual?

- El Recreativo ahora mismo está en una situación muy peculiar porque el Ayuntamiento ya no es el dueño sino que legalmente el dueño es Pablo Comas. Él es el que tiene prácticamente cerrada la operación de la venta del club y el Ayuntamiento ya no tiene potestad de ninguna índole más allá de conservar durante algunas semanas más a los miembros del consejo de administración actual. Se van a marchar una vez que se celebre este mes la Junta General de Accionistas. Y no se nos puede olvidar que el que tiene que aprobar las cuentas es Pablo Comas, porque él es el dueño del Recreativo.

- ¿Esperaba más movimientos en el mercado de invierno o era complicado a nivel económico porque nadie, ni Ayuntamiento ni futuros compradores, ha querido arriesgar poniendo dinero?

- Los posibles nuevos dueños del club están a la espera de aterrizar aunque sé de primera mano que el que va a ser gerente y el que va a ser director deportivo están trabajando ya. El futuro director deportivo ya ha hecho su trabajo durante estos meses con el cambio de entrenador tanto en el primer equipo como en el Atlético Onubense, y también con algunos fichajes de jugadores. Es cierto que se ha intentado hacer algún fichaje más pero por circunstancias no cristalizaron y los que han impedido que haya venido un delantero en este mercado de invierno lo saben bien. No tengo yo que decir ahora quién ha sido el responsable de que no haya venido un delantero, que es una necesidad urgente que tiene esta plantilla para salir de los puestos de descenso en los que a día de hoy nos encontramos. El mercado ya ha cerrado pero todavía nos quedaría la alternativa de que viniera algún jugador libre que no tuviera actualmente equipo. Esa ya es la única opción que nos quedaría para reforzarnos.

- ¿Cree que se logrará el objetivo de la permanencia o es difícil viendo el juego que hace el equipo y sobre todo su fragilidad lejos del Colombino?

- Dios quiera que logremos la salvación porque nos ha costado muchísimo regresar a esta categoría, que es la antigua Segunda B pero algo más fuerte, y dar un paso atrás sería muy complicado en lo deportivo porque sé de primera mano que los nuevos dueños que vienen tienen la intención de meternos en el menor tiempo posible en la Liga de Fútbol Profesional ascendido pronto a la Segunda A.