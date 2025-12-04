Juanjo Mateo: «Las formas de Óscar Arias no fueron las mejores pero tengo la conciencia tranquila y no le guardo rencor»

Juan José Mateo Silva (Los Rosales, Sevilla, 1995) es un polivalente futbolista, bien dotado físicamente y comprometido con cada plantilla por lo que ficha, pero sobre todo es un buen tipo. Un profesional bien formado más allá del fútbol y de los que hacen vestuario, de ahí que siempre lo deje todo en el campo y que fuera de él también sea de los futbolistas que más simpatizan con los aficionados.

Enemigo de las redes sociales, cercano, educado y con la cabeza bien amueblada, en el San Roque de Lepe rindió a un gran nivel, lo que le valió para que Dani Alejo y Alberto Gallego lo reclutaran para el Recreativo de Huelva en el verano de 2021 tras el doble descenso albiazul. En el Decano Juanjo Mateo ofreció un gran rendimiento en los dos años en los que vistió la camiseta albiazul, logrando dos ascensos de categoría.

Después Óscar Arias le privó, pese a que tenía contrato en vigor y se lo había ganado en el campo, de jugar en Primera RFEF con el Recre, y posteriormente se enroló en el Melilla, el Linares y actualmente juega en el Xerez DFC, el próximo rival albiazul este domingo (Chapín, 12.30 horas). El lateral derecho, que ha jugado 12 de los 13 primeros partidos de liga, elogia al Decano en una entrevista concedida a Huelva24, pero avisa de que su equipo llega en un buen momento de forma tras encadenar cinco jornadas consecutivas sin perder.

- ¿Cómo prevé que va a ser el partido del domingo?

- Personalmente pienso que va a ser un buen partido con dos equipos que van a luchar por la victoria desde el comienzo. Será complejo para los dos conjuntos, como todos los partidos de esta liga.

- El Xerez DFC es un equipo sin punto medio por lo que dicen sus cifras, es decir, con muchos goles a favor, pero también muchos en contra. ¿Es por qué plantean partidos vistosos y abiertos?

- Puede ser. Somos un equipo valiente y con un fútbol atractivo. Dice mucho de nosotros que hayamos marcado en todos los partidos, aunque también hemos encajado muchos goles. Es cierto que, en estos últimos cinco partidos hemos sido capaces de dejar la portería a cero en tres de ellos.

- ¿Dónde ha estado la clave de la mejoría de su equipo en las últimas jornadas?

- Creo que hemos pulido algunos aspectos defensivos que nos estaban penalizando mucho. Además, nos hemos adaptado muy bien al nuevo cuerpo técnico y estamos asimilando los conceptos rápidamente, aunque todavía tenemos margen de mejora.

- ¿Cómo le está yendo a nivel personal? ¿Se ve en un buen momento y con confianza del entrenador?

Sinceramente estoy muy feliz en todos los sentidos, tanto con el club como con la ciudad. Ahora estamos en un buen momento todos los integrantes de la plantilla y creo que tenemos la confianza suficiente para poder ganar a cualquier rival. A nivel personal me encuentro bien y con la confianza del míster.

- ¿Se juega más el Recre en este encuentro por sus dudas a nivel de juego y clasificación?

- No, el partido es importante para los dos equipos. Para el Recre, para no descolgarse de la parte alta, y nosotros para continuar con la buena dinámica y mirar hacia arriba.

- ¿Cómo está viendo al Decano desde la lejanía? ¿Se esperaba este dubitativo primer tercio de liga que ha completado?

- Es una liga muy competida y hemos visto que cualquier equipo puede ganarle a cualquiera. El Decano es el Decano, pero hay 17 equipos más que también tienen sus objetivos y están capacitados para competir a gran nivel.

- ¿Dónde cree que pueden estar los puntos fuertes del Recre?

- Es un equipo con un gran potencial. Está formado por grandes jugadores. Tienen buen pie, pegada, velocidad... Tendremos que minimizar sus virtudes y potenciar las nuestras para ganar el partido.

- ¿Coincidió usted con Pedro Morilla o con Arzu en los escalafones inferiores del Betis? ¿Los conoce? ¿Qué opina de ellos?

- No coincidí con ninguno de ellos, pero me consta que ambos son buenos profesionales.

- ¿Cree que esta temporada puede ocurrir prácticamente cualquier cosa en el grupo IV de la Segunda RFEF?

- Por supuesto. El nivel del grupo es muy difícil y hasta las últimas jornadas todos los equipos se van a estar jugando cosas.

- ¿Hay algún equipo que le esté sorprendiendo hasta ahora para bien o para mal en la categoría?

- Todos los equipos tienen jugadores para competir en esta categoría. Aún queda mucho por jugarse y, en esta liga, ganas dos partidos y te metes arriba y, por el contrario, pierdes dos y te metes abajo.

- ¿Va a ser un partido especial para usted por enfrentarse al Decano por primera vez tras su salida?

- Sí, será un partido especial para mí y muy bonito de jugar.

- ¿Qué recuerdos tiene de sus dos temporadas en el Recre, rubricadas con dos ascensos de categoría?

- Recuerdos muy felices de dos años en los que disfruté mucho y estuve como en casa. Fueron dos años muy exigentes, pero en los que logramos cumplir con los objetivos marcados.

- ¿Nota todavía el cariño de la afición albiazul?

- Sí, sigo yendo mucho por Huelva y noto el cariño de muchos aficionados. Además, algunos de ellos han pasado a ser buenos amigos.

- Supongo que le habría gustado haberse marchado de otra manera.

- Claro, pero ya sabemos todos cómo es el fútbol...

- ¿Vivió sus peores semanas en el mundo del fútbol con esa decisión de Óscar Arias?

- Sin duda alguna. Fueron semanas muy complicadas para mí y para mi familia.﻿

- ¿Cree que se portó mal tanto a nivel deportivo como sobre todo humano con las formas en las que trató su marcha?

- No creo que fueran las mejores formas de terminar mi etapa en el Recre, pero yo tengo la conciencia tranquila.﻿

¿Le guarda rencor?

- No guardo rencor a nadie, no soy una persona rencorosa.

- ¿Le gustaría volver en un futuro al Decano o lo ve complicado?

- Es un sitio donde he sido muy feliz. Nunca se sabe lo que puede deparar el futuro, pero prefiero vivir el presente y centrarme en trabajar día a día.

- ¿Mantiene todavía contacto con alguien de la plantilla o del club? ¿Qué le comentan?

- En temporadas anteriores sí he tenido contacto con algunos jugadores o miembros del club y lo sigo teniendo a día de hoy, pero de la actual plantilla no tengo relación prácticamente con nadie.

- ¿Cree que el club está muy cambiado respecto a su etapa allí?

- Sí, mucho. Desde que yo salí de allí ha habido muchos cambios en todos los aspectos.