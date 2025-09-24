Jero Lario: «Cada partido va a ser una guerra porque este grupo podría ser el tercero de Primera RFEF»

El guardameta del Recreativo de Huelva Jero Lario ha pasado esta mañana por la sala de prensa del Nuevo Colombino después del entrenamiento y ha reconocido que el vestuario se ha liberado tras el triunfo en Estepona: «Al final todos sabemos que cuando se gana se afrontan las semanas con mayor energía y cuando se pierde hay ese pesar, y más en casa con nuestra gente en un partido que se supone que debíamos haber ganado».

Sobre el choque del pasado fin de semana, recordaba que «es complicado sumar de tres, y más fuera de casa. El partido fue muy igualado y cayó de nuestro lado porque trabajamos muy bien. En la segunda parte estuvimos a un gran nivel y creando muchas ocasiones de gol. Hay que valorar todos los puntos que se logren porque nunca se sabe si van a ser trascendentales para lograr el objetivo».

El cancerbero albiazul elogiaba la profundidad de banquillo que tiene el Decano esta temporada: «Los cambios que entraron dieron ese plus físico y de calidad. No es fácil entrar desde el banquillo porque los que están dentro llevan 70 minutos en las piernas. Se nota cuando entran Carrasco o Arcos porque son jugadores de calidad que perfectamente pueden jugar de inicio pero al final el míster tiene que decidirse por 11. El éxito de los equipos está en tener 18 ó 20 jugadores que cualquiera que entre lo haga igual de bien que el que esté dentro».

A su juicio, si el Recre quiere ascender debe tener buenos números en defensa. Así, comentaba que «el trabajo defensivo del equipo creo que está siendo en líneas generales muy bueno y al final los equipos grandes se basan en tener una buena defensa y en conceder muy pocas ocasiones a los rivales. La base para estar arriba en cualquier categoría es intentar dejar la portería a cero en muchos partidos porque así estaremos más cerca de lograr victorias».

Respeto, ilusión y humildad

El Decano disputará ahora dos encuentros seguidos en el Colombino ante el Linares y el Lorca Deportiva. «Más que marcarse el objetivo de lograr los tres puntos hay que pensar sólo en el partido de este fin de semana. Al Linares tenemos que guardarle el máximo respeto porque esto es fútbol y ya hemos visto que cualquier rival te puede ganar. Tenemos que trabajar el partido con ilusión y con mucha humildad. En toda mi carrera creo que no he ganado nunca dos partidos cuando han sido seguidos en casa. Mentalmente tú piensas que lo puedes hacer pero luego siempre sueles pinchar en uno, así que tenemos que estar muy preparados», avisaba Jero Lario.

Por último, incidía en que va a ser una temporada dura y larga para conseguir devolver al Recre a la Primera RFEF: «Creo que la categoría tiene mucho nivel. Se puede acercar a la Primera RFEF. De hecho, yo cuando vi los rivales dije que podría ser el tercer grupo de Primera RFEF. Hay equipos con mucho presupuesto y no va a ser fácil conseguir el objetivo. Cada partido va a ser una guerra y vamos a tener que luchar mucho».