Nunca David habrá tenido tan a su alcance a Goliat (16.00 h. online)

Va llegando la hora de la verdad para el Recreativo de Huelva porque este fin de semana arranca el último tercio en el grupo I de la Primera RFEF y, al contrario de lo que sucedió el pasado curso en su debut en la categoría, el Decano ha cometido mil y un errores que le están condenado a llevar en zona de descenso prácticamente toda la competición.

Pero no anda ni mucho menos desahuciado. Sus sensaciones son más negativas que positivas pero no son las de un equipo muerto. Y además en la clasificación todo está muy igualado y sólo marcha a dos puntos de la permanencia. Por lo tanto, lo de este sábado (Nuevo Colombino, 16.00 horas) ante el líder Antequera no puede tildarse de final, si bien sí que tiene su importancia, y más teniendo en cuenta que el próximo fin de semana los albiazules rendirán visita a otro gallito del grupo, el Hércules.

El conjunto onubense nunca le ha ganado en las tres últimas campañas al malagueño, con un saldo de dos derrotas y tres empates, pero en esta liga en El Maulí hubo tablas (1-1) y el Recre mereció mejor fortuna en el que fue su mejor partido como visitante. A domicilio el Decano es poco menos que una banda, pero ante su afición es bastante fiable y sólo ha cedido dos derrotas en 12 choques en este campeonato.

El Antequera, además, ya le está viendo las orejas al lobo. Tiene al Murcia a dos puntos y la sexta plaza a seis de distancia porque actualmente atraviesa por su peor momento del ejercicio tras sus derrotas por 3-4 ante el Fuenlabrada y por 5-3 frente al Ibiza y su empate sin goles contra el Real Madrid Castilla. Llega, por lo tanto, con ciertas dudas al Nuevo Colombino. El Decano, por su parte, está bastante plano desde la llegada de Íñigo Núñez a su banquillo y siendo capaz de lo mejor y de lo peor. Podría decirse que ha ido un poco de más a menos y su balance es bastante equilibrado, con cuatro empates, un triunfo y una derrota que no le están bastando para escapar de la agónica pelea por eludir el descenso.

Espera que su equipo esté firme en defensa como en Algeciras y no regale tanto atrás como el día del Villarreal B, mientras que en ataque quiere la alegría de la segunda mitad contra el filial amarillo o la del día del Atlético de Madrid o la primera parte ante el Ceuta. Es la hora de que sus jugadores franquicia den un paso al frente y también la hora de que la afición apriete porque, visto lo visto en los desplazamientos, la permanencia tiene que cimentarse en casa. Y también es de esperar que las dudas institucionales de los últimos días con la posible venta y la llegada de Pablo Comas no afecte en lo deportivo, algo que no es fácil con tanto runrún y sin demasiadas noticias fiables, concretas y positivas alrededor del club.

Once del Recreativo

El técnico del Recre, Íñigo Núñez, de nuevo se verá obligado a hacer varias modificaciones en su alineación. Tendrá las bajas por sanción de Rafa Gálvez y de Bekkouche, además de las ya habituales por lesión de Alberto López, Pablo Caballero y Juan Pablo Pereira, que cada vez va teniendo más pinta de que no va a debutar oficialmente con la camiseta del Decano en toda esta temporada.

Eso sí, recupera a dos de sus puntales, David del Pozo y Dani Perejón, que apuntan a estar en el once titular, en el que además Abraham Bahachille, que estuvo bien en su debut en el Nuevo Mirador, repetirá presencia en el pivote casi con total seguridad en detrimento de Malam Camará. Y también Davinchi y Carlos Becken tienen muchas papeletas para volver a la titularidad, mientras que Zelu y Paolo Romero lucharán por un puesto.

El posible once albiazul estaría formado por Rubén Gálvez; Dani Perejón, Rubén Serrano, Raúl Navas, Carlos Becken, Davinchi; Abraham Bahachille; Zelu, David del Pozo, Luis Alcalde; y Caye Quintana.

En el banquillo, para posibles sustituciones, se quedarían Guillermo Centurión; Nico Njalla, César Moreno, Paolo Romero, César Moreno, David Soto, Juan Cerrudo, Malam Camará y Sergi Armero.

Once del Antequera

En el Antequera, su entrenador, Javi Medina, no dispondrá de Marcelo dos Santos, su pichichi con cinco goles, los mismos que Luismi Gutiérrez, que ya le marcó al Decano en la ida.

Además, Iván Rodríguez y Ale Marcelo son duda por unas molestias musculares. Regresará Biabiany, que suma cuatro dianas, tras perderse el choque del pasado fin de semana contra el filial del Real Madrid.

✅ ¡𝐋𝐢𝐬𝐭𝐨𝐬 para otro sábado de fútbol en un escenario histórico! 💪#RecreAntequera pic.twitter.com/GOnIHv2JRi — Antequera C. F. (@AntequeraCF) February 21, 2025

La posible alineación la formarían Jero, Fomeyem, Luismi Luengo, Iván Pérez, Juanmi Carrión, Aspra, Chema Núñez, Luismi Gutiérrez, Elejalde, Biabiany y Samuele Longo.

Y en el banquillo se quedarían Iván Moreno, Xemi, Alcover, Clavijo, Álex Rubio, Guillem Jaime, Isaac, Clavijo y Siddiki.