Recreativo de siesta (0-0)

Mira que se hace largo y casi eterno el viaje de Huelva hasta Algeciras por carretera. Pero muchos aficionados del Recreativo, sin duda lo mejor del club, para allá que se fueron este sábado. Me imagino el cabreo que tendrán la mayoría después de tantos kilómetros para ver un nuevo tostón de su equipo. Un partido al que de nuevo el Decano fue simplemente a encerrarse atrás y a pescar un punto. Tan cerca, tan lejos de la permanencia. Porque, aunque se le ganara el 'goal average' a un rival directo, el cuadro onubense sigue en puestos de descenso, continúa (¡después de 12 salidas!) sin ganar lejos del Nuevo Colombino esta temporada, y además ahora tiene en el horizontes dos difíciles choques ante el Antequera y el Hércules.

Aunque la categoría esta campaña es tan deprimente e igualada que puede que hasta lo haga mejor contra ellos. De hecho, con su nuevo entrenador empató frente a dos gallitos como el Ibiza y el Ceuta y superó al filial del Atlético de Madrid, que también anda en la zona media-alta, y sin embargo pinchó, con dos tablas (Villarreal B y Algeciras) y una derrota (Alcorcón), con tres rivales directos. Este Recre no engancha a nadie. aburre a las ovejas y le va a costar Dios y ayuda seguir un año más en la Primera RFEF. No está teniendo suerte con las lesiones y sanciones, pero eso se veía venir para la segunda vuelta liguera y no se le puso remedio en el mercado invernal. Al Nuevo Mirador fue de nuevo hecho un flan y con la clara premisa de dejar la portería a cero. La Virgen de la Cinta no suele aparecer en demasiadas ocasiones y si no pisas el área rival ni disparas a puerta es muy difícil llevarte más que un 0-0. Con el tiempo (allá por mayo) se verá si lo de esta tarde-noche ha sido un punto de oro o un paso atrás para lograr el objetivo.

El caso es que el Algeciras anduvo muy bien en Huelva en la primera vuelta pero ahora está muy cambiado y también va a sufrir hasta el final por salvarse. Llevaba tres derrotas seguidas y muchos goles en contra, así que a lo mejor hasta también dio por bueno el empate. Los que no salieron ganando fueron los que vieron el partido en directo en el estadio y los que lo hicieron por FEF TV. Dos horas perdidas, y eso un sábado por la noche seguramente duela hasta más. Puestos a pedir, y aunque un entrenador y 'los hombres de fútbol' lógicamente no van a estar de acuerdo conmigo, es más bonito y entretenido para el público empatar a tres goles, como el día del Villarreal B, que a cero. Porque a veces hay empates a cero divertidos y con tramos de los partidos de ida y vuelta. Lo del Nuevo Mirador fue un empate a cero patatero. Una birria, un bodrio insoportable, y por desgracia el Decano ya ha repetido citas así en demasiadas ocasiones en este curso.

Íñigo Vélez, el técnico de la botella medio vacía (sólo ha ganado uno de sus seis partidos en el cargo) y medio llena (únicamente ha perdido uno), revolucionó su alineación con cuatro novedades respecto a la jornada anterior. Quiso meter más más musculo con los debuts (por fin) de sus dos fichajes invernales, el central Rafa Gálvez y el pivote Abraham Bahachille. Llevaban más de un mes en Huelva y ya hasta se nos empezaban a olvidar sus nombres. Pero bueno, da la impresión de que, viendo el panorama y lo que tienen alrededor, pueden aportar cosas en el decisivo tercio de competición que queda. Se posicionan bien, aunque son algo lentos, y de hecho a Gálvez el colegiado posiblemente le perdonó la expulsión al no sacarle la segunda tarjeta amarilla en una acción en la que midió mal. Era sólo el minuto 24 de partido. Un jugador de su experiencia debe estar más templado en jugadas como esa. Por lo demás, ambos aprobaron. Tuvieron el tono medio de un equipo que estuvo mejor sin balón que con balón. Para este entrenador es vital empezar a crecer desde la defensa.

También salieron de inicio los 'olvidados' César Moreno y Bekkouche, y se cayeron, al margen del sancionado David del Pozo, indiscutibles para él hasta ese momento como Carlos Becken, Davinchi y Malam Camará. Es decir, que Íñigo Vélez salió sin laterales específicos en su alineación, dejando a Zelu y a Bekkouche como carrileros. Zelu fue de los más decentes ante un Algeciras impreciso y al que también lógicamente le están pasando factura los tres meses de impagos. Y el otro que agradó fue Paolo Romero e incluso algún destello de Luis Alcalde. Aunque debe ser muy complicado para un futbolista con sus características jugar en un equipo que desprecia casi sistemáticamente el balón y que sólo quiere defender. Y lo mismo podría decirse de Caye Quintana, un islote al que no le llegó nada provechoso.

Más jefes que indios

El Recre sumó pero no convenció. Puso el autobús y en la última jugada del partido además hasta casi pierde. Fue casi la única opción de gol, más otra que tuvo el Algeciras mediado el segundo acto, en 95 minutos. Es obvio pensar que ambos conjuntos van a estar en la quema hasta el final. No tienen plantilla para más. El Decano espera ir recuperando a lesionados y sancionados y confía en que el Colombino le dé aire para lograr la permanencia.

Mientras tanto, sigue sin saberse de quién es el club en un desgobierno que asusta. En el palco de Algeciras estaba Begoña Calderón. Pero el club ya es de Pablo Comas y los que han fichado son Andrés Fernández Romero y Marcos López Aragón. Más jefes que indios. Y eso nunca trae nada bueno. A ver si por fin llega pronto la venta y la estabilidad a un club cuya afición merece más. Muchísimo más. Pero dejémosnos de populismos, porque también hay que darle un tirón de orejas y decirle que debe de despertar y ser más autocrítica en los meses que restan de competición.

ALGECIRAS CF-RECREATIVO DE HUELVA (0-0) VIGÉSIMO CUARTA JORNADA. PRIMERA FEDERACIÓN. NUEVO MIRADOR ALGECIRAS Lucho García; París Adot, Lautaro, Arnau, ván Turrillo, Diego Esteban (Javi Gómez, min. 87), Tomás Sánchez (Dani Merchán, min. 46), Marino Illescas, Neco Celorio (Juan Hernández, min. 77), Manín y Rodrigo Escudero (Leiva, min. 77)

Lucho García; París Adot, Lautaro, Arnau, ván Turrillo, Diego Esteban (Javi Gómez, min. 87), Tomás Sánchez (Dani Merchán, min. 46), Marino Illescas, Neco Celorio (Juan Hernández, min. 77), Manín y Rodrigo Escudero (Leiva, min. 77) RECREATIVO Rubén Gálvez; Rafa Gálvez, Raúl Navas, Rubén Serrano; Paolo Romero, Abraham Bahachille (Antonio Domínguez, min. 79), César Moreno (Malam Camará, min. 46), Zelu (Njalla min. 89), Bekkouche (Davinchi, min. 46); Luis Alcalde (David Soto, min. 79) y Caye Quintana

Rubén Gálvez; Rafa Gálvez, Raúl Navas, Rubén Serrano; Paolo Romero, Abraham Bahachille (Antonio Domínguez, min. 79), César Moreno (Malam Camará, min. 46), Zelu (Njalla min. 89), Bekkouche (Davinchi, min. 46); Luis Alcalde (David Soto, min. 79) y Caye Quintana GOLES No hubo

No hubo ÁRBITRO Gonzalo González Páez (colegio madrileño). Amonestó a los locales Dani Merchán, Diego Esteban, Lautaro y al técnico, Fran Justo, y a los visitantes Bekkouche y Rafa Gálvez