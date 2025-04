Raúl Galbarro: «En la segunda parte nos descompusimos y algunos cambios fueron obligados»

Raúl Galbarro, el técnico del Recreativo de Huelva, señaló en la sala de prensa del estadio El Collao tras el empate sin goles frente al Alcoyano que «he visto a un Recreativo que en la primera parte tuvo más opciones de ganar que el rival, pero en la segunda parte nos descompusimos un poco y hubo momentos en los que nos vimos superados por el contrario».

«Contento no estoy porque nosotros hemos venido aquí a ganar y porque creo que el equipo lo ha dado todo en el campo y se ha vaciado, pero nos ha faltado acertar de cara a la portería rival«, añadía el preparador del Decano en su valoración de las tablas a domicilio ante un rival directo que siguen dejando al conjunto onubense en una delicada situación clasificatoria a falta de cuatro jornadas.

Preguntado sobre si a su conjunto le faltó algo de ambición en el tramo final, esgrimía que «hemos tenido que hacer cambios obligados y por eso tuvimos que variar la idea que teníamos. Intentamos buscar el gol de otra manera que no había sido tan entrenada y no se ha respondido como nos hubiera gustado«.

Del debut de dos jugadores del Atlético Onubense con el primer equipo albiazul, Alberto Vela y Dani Romero, además del recién llegado Sebastien Pienau, Galbarro declaró que «todos los que han jugado hoy han aportado cosas y creo que han rendido un estupendo nivel y seguro que nos ayudan mucho tanto ellos como otros jugadores en estos partidos que quedan de la temporada».

«No interpreto lo de Davinchi como un castigo»

Por último, sobre la falta de minutos en El Collao del joven lateral zurdo Davinchi, habitual para Abel Gómez e Íñigo Vélez esta campaña, el nuevo técnico recreativista comentó que «yo tengo mi criterio y mi manera de ver el fútbol y no interpreto lo de Davinchi como un castigo. Somos deportistas y no pueden jugar todos y hoy le ha tocado a él y en otro momento le tocará a otro compañero. Hicimos todos los cambios y a lo mejor Davinchi habría podido salir en sustitución de otro compañero si no hubiésemos tenido que haber hecho alguno de los cambios que hemos tenido que hacer«.