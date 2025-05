Raúl Galbarro: «No vamos con la idea de regalar el partido y me extraña muchísimo que pase eso»

Mucho se ha hablado de las palabras de Raúl Galbarro explicando tras el descenso ante el Mérida que voy a jugadores no preparados para afrontar el partido y que los dejó fuera de la convocatoria. Para el intrascendente choque ante el Fuenlabrada, que cierra la temporada, el técnico albiazul ve a los jugadores concienciados para afrontar de la mejor manera el encuentro.

Galbarro explicó que cuando se produjo el descenso ante el Mérida varios jugadores tornaron la palabra y dijeron que «no se acababa la temporada y que hay que ganar en Fuenlabrada por orgullo profesional y porque se le debe a la afición y al propio equipo».

«Sabemos que el rival se juega mínimas oportunidades de salvarse, pero tenemos que terminar la temporada con triunfo, luchar como sea y a ver cómo se da esa situación», declaró el entrenador sevillano, que subrayó que «no vamos con la idea de regalar el partido y me extraña muchísimo que pase eso. Espero que los que participen y lo del banquillo den lo máximo que tienen y que el juego dicte sentencia, pero a nivel de actitud no vamos a permitir que eso ocurra. Hay que terminar dando lo máximo y buscando la victoria».

Un motivo más para que esto sea así es la afición. «Hemos hablado era un motivo más para saltar al campo y dejárselo todo sobre el verde. Me reitero en pedirles perdón y trataremos de defender el escudo que llevamos dando lo máximo y esperando que la suerte del gol sí la encontremos y seamos capaces de llevarnos los tres puntos».

En cuanto a cómo se ha ido encontrando el equipo tras ser matemático la pérdida de la categoría, que «la semana ha empezado bastante complicada con el descenso. El equipo estaba bastante tocado y hemos ido trabajando el aspecto anímico y a medida que se ha ido acercando el partido el equipo ha respondido mejor».

Sobre la confección de la lista, determinó Galbarro que «en esta convocatoria también tenido en cuenta estado anímico y físico. Tengo la sensación de que se queda fuera algún jugador que merecería entrar por buen entrenamiento». Aclaró que han estado «valorando el rendimiento que se ha dado a lo largo de la semana» y avanzó que «vamos a volver a ver a jugadores del filial».

«Entendería» que se apostara por otro técnico

Acerca de si continuará en el cargo, el actual técnico del primer equipo señaló que «me siento capaz de ser parte de este proyecto pero creo que el club puede decidir, y lo entendería, traer a una personas con más experiencia que yo. Soy un hombre de club y si tengo que ser entrenador del primer equipo estoy capacitado y si no estaré en el filial para formar jugadores y proyectarlos para el primer equipo.

La «situación anómala» de Marcos López

Sobre la salida del director deportivo, Marcos López, que ha sido despedido apenas un mes después de su nombramiento oficial y sin ser presentado, Galbarro ha reconocido que «no es normal», una «situación anómala». No obstante, ha afirmado que al respecto «ni pregunto». «Me he limitado a entrenar e intentar sacar esta situación y todo lo que esta pasando en torno al director deportivo no he profundizado nada».

«El trato con Marcos ha sido bueno. Es una persona cercana con la que he tenido conversaciones sobre jugadores», ha compartido. También ha dicho que «entiendo que Marcos tenía su idea sobre jugadores y en su momento hablamos».

Ahora, avanzó que él se sentará con el club para dar «mi opinión de manera directa sobre la plantilla». Afirmó que «sé que se está trabajando de cara a la próxima temporada» y que no sabe si David Ortega asumirá el cargo de director deportivo o vendrá otro profesional para el cargo.