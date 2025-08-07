El Getafe se 'recreativiza' un poco más con el fichaje de Antonio Molina

José Antonio Molina Arjona, conocido futbolísticamente como Antonio Molina, extremo onubense de 22 años, inicia una nueva etapa acercándose a la máxima categoría al fichar por el Getafe CF, que se 'recreativiza' un poco más tras el fichaje al inicio del verano del lateral zurdo del Recreativo de Huelva Davinchi.

El jugador de Huelva, que militaba en el Córdoba B, recala en el Getafe B, que dirige otro exrecreativista como Manu del Moral tras un destacado paso por el filial cordobesista. En el Grupo 10 de Tercera Federación, jugó 30 partidos, 24 de ellos como titular, con 2.246 minutos de juego y marcó cinco goles. No llegó a debutar con el primer equipo del Córdoba, pero si entró en varias convocatorias.

«El Getafe CF B ha llegado a un acuerdo con el Córdoba CF para el traspaso del futbolista Antonio Molina, extremo izquierdo nacido en 2003. El jugador andaluz estará en el conjunto de Manu del Moral para la temporada 2025/26. Desde el club, damos la bienvenida a Antonio y le deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa como azulón», decía el comunicado del club madrileño.

El anuncio del Córdoba era más escueto y en él se señalaba que «Acuerdo con @LaBaseGTF (cantera del Getafe) para el traspaso de Antonio Molina ¡Gracias y mucha suerte!».