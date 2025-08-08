El Recreativo de Huelva cae en los penaltis en su duelo con el Sevilla Atlético en Punta Umbría

Un momento del duelo entre el Decano y el Sevilla Atlético

El Recreativo de Huelva se quedó cerca de conquistar el XXXIX Memorial Manuel González Rodríguez de Punta Umbría. Protagonizó un bonito duelo con el Sevilla Atlético en un partido que finalizó 1-1. Ya en la tanda de penaltis el filial hispalense estuvo mínimamente más acertado en una igualada ronda de lanzamientos, que se llevó por 10-9.

Acabando la primera parte, en el minuto 38, el Sevilla Atlético se adelantó por medio de Israel Fernández, haciendo justicia a sus mejores minutos. El Decano empató ya en la segunda parte, en el minuto 59, en una gran jugada de contrataque del Decano. Antonio Domínguez peinó la pelota, Caye Quintana asistió a Mario Da Costa y éste definió a la perfección desde el pico del área pequeña con la pierna derecha.

En el Recreativo jugaron de inicio Manu, Néstor Senra, Bonaque, Leo Máscaro, Évora, Álex Bernal, Pepe Mena, Viedma, Juan Almeida, Antonio Arcos y Roni. También jugaron David Gil, Álex Carrasco, Juancho Villegas, Iván Romero, Camará, Da Costa, Alberto Vela, Paolo, Antonio Domínguez, Adán Benítez y Caye Quintana.

El once inicial del Sevilla Atlético lo formaron Loren, Iker Muñoz, Mario Díaz, Bornes, Sergio Martínez, Nico Guillén, Lulo da Silva, Miguel Sierra, Alexis Ciria, Isra Fernández e Ibra. También saltaron al campo Rafa Romero, Moreno, López, Di Massimo, Manuel Ángel, Espiñeira, Álex Costa, Jesuly, Juank y Bakary Sow.

«Es todo un honor poder disputar un año más el Memorial Manuel González Rodríguez, un día para disfrutar de un buen ambiente y buen fútbol. Enhorabuena al Sevilla Atlético por la victoria, ha sido un placer competir con vosotros», señaló el Recreativo en sus redes sociales.

El Recreativo volverá a jugar este sábado para disputar el Trofeo de la Bella en Lepe, donde se medirá al San Roque y al Mérida. El torneo, que cumple su edición número 69, comenzará a las 21.00 horas.