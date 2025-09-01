El Recreativo ve claro el 'Caso Davinchi': «Nos han querido pagar por un chico del filial cuando lo ha jugado todo en Primera RFEF»

El presidente del Recreativo de Huelva, Adrián Fernández, ha hecho referencia al litigio abierto entre el Decano y el Getafe por el fichaje de Davinchi. El club madrileño se llevó al jugador abonando una cláusula que la entidad onubense considera inferior a lo que marca el contrato del jugador, ya que ésta cantidad era más elevada si subía al primer equipo, como ha sido el caso.

«Nos han querido pagar por un chico del filial cuando lo ha jugado todo en Primera RFEF», afirmó Fernández, que insiste en que el jugador formaba parte del primer equipo y que el caso está judiacilizado y al ser el mes de agosto inhábil para la justicia, aún no hay novedades.

Con minutos y salario de primer equipo

Con respecto a la situación del jugador, agregó que «jugó 30 partidos de titular con salario del primer equipo y la cláusula era una como jugador del Atlético Onubense y otra como jugador del primer equipo».

El jugador, de 17 años, firmó por tres temporadas con el Getafe CF y ya ha participado como titular en Primera División, máxima categoría en la que es actualmente el jugador más joven.