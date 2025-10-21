Davinchi no jugará más en lo que resta de año tras pasar por el quirófano

Contratiempo para el entrenador del Getafe, Pepe Bordalás, que no podrá contar con el lateral zurdo onubense Davinchi durante las próximas semanas.

El jugador, que el jueves de la semana pasada cumplió 18 años de edad, sufrió una lesión en el entrenamiento del pasado sábado que provocó que acudiera en muletas a presenciar el choque en el que su equipo cayó derrotado en liga por 0-1 el domingo ante el Real Madrid, con un gol de Kylian Mbappe.

El futbolista, que llegó al Getafe el pasado verano procedente del Recreativo de Huelva, ha pasado este martes por el quirófano y ha sido intervenido «con éxito», según ha informado el club madrileño en su página web oficial. Además, añade que «su evolución marcará la disponibilidad», aunque es seguro que no podrá jugar como mínimo hasta el próximo mes de enero.

PARTE MÉDICO: David Cordón "Davinchi". — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 21, 2025

Davinchi disputó la pasada campaña 32 partidos, 22 de ellos como titular, con el Recreativo de Huelva en la Primera RFEF siendo juvenil, y ahora sumaba ya un total de 427 minutos en la máxima categoría con el Getafe en siete encuentros de liga, cuatro desde el inicio.

Su entrenador, Pepe Bordalás, sólo contará para los próximos encuentros con Diego Rico para la demarcación de lateral izquierdo, por lo que la lesión del onubense es un duro revés para sus esquemas.