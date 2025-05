Raúl Galbarro dice que se siente «capacitado y con energía» para entrenar al Recreativo la próxima temporada

Raúl Galbarro, el entrenador del Recreativo de Huelva, no podrá sentarse en el banquillo en lo que queda de liga (dos jornadas), ya que fue sancionado con tres partidos tras su expulsión en el choque del pasado domingo contra el Marbella, saldado con derrota albiazul por 3-1. En su lugar estará en el banquillo Felipe Ponce.

Esta mañana en rueda de prensa Galbarro ha confirmado varias bajas en su equipo para el duelo de este sábado (Nuevo Colombino, 19.00 horas) contra el Mérida, que será de contrastes porque el Decano certificará su descenso matemático a la Segunda RFEF mientras que los extremeños buscarán acceder a los 'play-offs' de ascenso a la categoría de plata.

A las ausencias ya esperadas de los sancionados Zelu, Rubén Serrano y Dani Romero y los lesionados Malam Camará y Rafa Gálvez se han sumado también, por diferentes molestias físicas, Caye Quintana (que había jugado algunos partidos infiltrado), Alberto López (se ha vuelto a lesionar tras el alta de la semana pasada) y Sebastien Pineau (con fiebre).

«La semana ha sido bastante difícil y el inicio aún más. Poco a poco nos hemos ido soltando pero en el vestuario hay bastante preocupación y tristeza aunque hemos ido mejorando», comenzaba diciendo el míster albiazul, que reconocía que es casi imposible lograr todavía la gesta de la permanencia: «Es muy difícil y se tienen que dar múltiples condicionantes. Tenemos que ganar y perder todos los rivales directos, así que hay que agarrarse a ese hilo de esperanza. Hay que apurar las opciones aunque sabemos que aún ganando hay posibilidades de que se consume el descenso. Tenemos que sacar el orgullo profesional y la energía que te tiene que dar defender este impulso. El equipo lo ha intentado siempre y se ha entregado en cuerpo y alma, aunque eso no nos ha dado. Eso no significa que tengamos que bajar los brazos ahora».

Eso sí, el sevillano espera que el Decano saque el orgullo y haga dos buenos partidos en este final de liga. Al respecto, matizaba que «nuestra idea es la de tratar de despedirnos con una victoria. Para eso hemos estado trabajando y nos tenemos que despedir dándolo absolutamente todo. Nos lo dejaremos todo en el campo porque nuestra idea es la de ganar este último partido. Queremos sacar los tres puntos para terminar con una victoria en el Colombino una temporada que ha sido muy mala. Y también en Fuenlabrada la próxima semana buscaremos ganar, así que sacaremos a los mejores futbolistas posibles».

Un ambiente «complicado» en la grada ante el Mérida

Galbarro es consciente de que el recibimiento de buena parte de la grada del Nuevo Colombio será hostil hacia su equipo: «Me imagino que la afición se mostrará bastante contrariada y el ambiente será bastante complicado. Eso es lo que realmente espero».

De la reunión el martes del presidente del Recre, Adrián Fernández, con los peñistas del Decano, el míster albiazul recalcaba que «creo que ninguno somos ajenos a lo que ha pasado y nos han llegado bastantes cosas. No te puedes aislar de lo que ocurre y creo que todos estamos bien informados de lo que ha pasado durante la semana. El presidente nos ha transmitido tranquilidad tanto al cuerpo técnico como a los jugadores».

Y quería mostrarse optimista sobre el futuro del club onubense: «Desde hace tiempo se estaba trabajando en las dos posibilidades, permanencia y descenso, y está muy difícil salvar la categoría, así que entiendo que también habrán adelantado trabajo para hacer un equipo competitivo con la idea de ascender sí o sí, y luego en Primera Federación tratar de ascender otra vez sí o sí».

«No sé nada de Marcos López»

En lo personal, Galbarro indicaba que «me encantaría poder seguir como entrenador del primer equipo y me siento capacitado y con energía. Estos partidos han sido algo muy difícil y creo que contra el Ibiza si nos acompaña la suerte habríamos logrado los tres puntos y ante el Marbella también hicimos un inicio de partido muy bueno, así que estaría encantando de seguir».

Por último, de la salida de Marcos López de la dirección deportiva del Decano, dijo que «he trabajado con él y es una persona bastante cercana pero no me ha dicho nada de cuál va a ser su próxima función dentro del club ni yo se lo he preguntado, así que no lo sé