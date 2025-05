El presidente del Recreativo se 'carga' al director deportivo y reconoce ante los peñistas que ha perdido «credibilidad»

El presidente del Recreativo de Huelva, Adrián Fernández-Romero, solicitó este lunes una reunión con las peñas del Decano para aclarar algunos aspectos económicos del día a día del club que le preocupan a la afición más que el inminente descenso deportivo a la Segunda RFEF, pero sobre todo para pedir perdón por no estar el domingo con el equipo en el partido liguero en Marbella pese a que estaba jugándose la permanencia, prefiriendo ir a ver una corrida de toros de la Feria de Abril en Sevilla.

"Ha pedido perdón en múltiples ocasiones y ha reconocido que ha podido perder parte de la credibilidad que tenía entre la afición por esa torpeza que cometió el domingo. Ha dicho que entiende que ahora desconfíen un poco de él y por eso me solicitó personalmente reunirse con nosotros", señalaba a Huelva24.com el presidente de la Federación de Peñas del Recre, José Antonio Cabrera, que reconocía que "la reunión ha durado una hora y tres cuartos y yo nunca he visto en los 20 últimos años a tantos peñistas. No se cabía en la sede de la Federación y eso es bueno porque demuestra que la gente está implicada y preocupada por el futuro de nuestro Decano".

Los peñistas le hicieron ver al presidente de la entidad albiazul la gravedad del acto del domingo porque "muchos aficionados estaban llorando en el campo o en su casa al concluir el partido por el descenso mientras que él estaba en los toros", señalaba Cabrera, que añadía que los peñistas han acabado perdonando a Adrián Fernández porque le han visto visiblemente afectado y mostrando unas sinceras disculpas.

El máximo mandatario del club onubense ha estado acompañado en la reunión por Antonio Manuel Carrasco, consejero del Recre por el 23% del accionariado del Ayuntamiento, y ha respondido a las preguntas de los peñistas y aficionados que han acudido. Muchos de ellos también se han mostrado molestos con la falta de transparencia de los nuevos dueños del Decano y por las filtraciones a la prensa. "Al respecto nos ha dicho que él no puede estar todos los días saliendo en los medios para afirmar o desmentir rumores y que hablará públicamente cuando tenga algo nuevo que decir pero ahora mismo no es el caso", recalcaba Cabrera.

Marcos López Aragón ha dejado este martes de ser el director deportivo del Decano alberto díaz

Sobre el pago de casi dos millones de la deuda que tiene el Recre con Hacienda y que tenía que haber abonado el pasado mes de abril, el presidente ha comentado, como ya se había publicado hace unos días, que han pedido un fraccionamiento "por comodidad en los pagos y porque así tendrían más operatividad en lo económico por ejemplo para fichar", indicaba el rocianero, que también trasladaba el mensaje de calma y tranquilidad que les ha lanzado Adrián Fernández: "Nos ha asegurado que si Hacienda no acepta el fraccionamiento no tendrían inconveniente para pagar esa deuda pendiente al contado porque tienen el dinero".

José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo alberto díaz

Ha vuelto a insistir en que Marcelo Figolí no está detrás del Recre. "Nos ha dicho que no es uno de los inversores y que en su día le ofreció serlo pero declinó la propuesta. Ha comentado que ojalá que estuviera porque sería un gran activo para el Decano ya que es uno empresario argentino muy potente". Y no ha querido dar los nombres de los inversores -"llegado el momento ya los diré", ha apuntado, ni del precio de la venta del club que su grupo, Capital Partners, ha tenido que pagarle a Pablo Comas por "una cláusula de confidencialidad". Sobre las negociaciones con el propietario de Gildoy, el presidente albiazul ha asegurado que la venta no peligra y que el acuerdo de compraventa solamente está a expensas de recibir el visto bueno por parte del Consejo Superior de Deportes (CSD) para después elevarlo a notaría y rubricar la firma.

Sobre la figura de Marcos López Aragón, que esta mañana se despidió de la plantilla albiazul, Adrián Fernández ha comentado que ha dejado de ser el director deportivo del Recre y que "será reubicado en el club desempeñando otra función". Por lo tanto, ambas partes han roto buena parte de las relaciones que tenían y en las próximas semanas se emplazarán a una reunión en la que es bastante posible que Marcos López acabe abandonando de manera definitiva el Decano.

Reunión con Pilar Miranda y Francisco Muñoz

Por último, Cabrera comentaba a este diario que le han pedido al presidente del club albiazul más transparencia, menos ocultismo y más cercanía con los medios y con la afición, además de que los peñistas también quieren reunirse la semana que viene con la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, y su teniente de alcalde, Francisco Muñoz, gran conocedor de los entresijos del Decano, para plantearles también varias cuestiones económicas del club.