Plebiscito en medio de un funeral (19.00 h. online)

Último partido de la temporada en casa para el Recreativo de Huelva. De una temporada para olvidar. Se disputará este sábado a las 19.00 horas, y es que toda la penúltima jornada del grupo II de la Primera RFEF tiene horario unificado porque, a excepción del Ceuta, ya ascendido a la categoría de plata, y del Intercity, matemáticamente también ya descendido a la Segunda RFEF, los otros 18 clubes se están jugando en estos dos partidos que quedan las habichuelas o por arriba o por abajo.

Así que será un día de emociones y transistores aunque por desgracia el Decano tiene alrededor de sólo un 1% de opciones de salvarse, y es que marcha a cinco puntos de la permanencia, que serían seis porque tiene perdido el 'goal average' con el Yeclano, cuando quedan sólo seis por disputarse. El conjunto albiazul, penúltimo en la tabla, está sentenciado tras sus pésimos números de sus diez últimos encuentros ligueros, saldados con un balance de un triunfo, cuatro empates y cinco derrotas. Siete puntos de 30 posibles que han enterrado las opciones de salvación.

Así las cosas, el Recre ya debe estar pensando en resetear este verano y en revolucionar su plantilla para optar a recuperar la categoría perdida. Aunque a día de hoy el panorama no puede ser más desolador. No se sabe quién va a ser el entrenador, ni el director deportivo, y encima los nuevos dueños están pidiendo fraccionar los pagos de la deuda con Hacienda y tampoco han cerrado ni siquiera de manera oficial la compra del club albiazul con Pablo Comas. En definitiva, sombras, oscuridad e incertidumbre no sólo en el césped sino también en los despachos, que es lo más preocupante.

Lógicamente, y después del bochornoso episodio del pasado domingo en los toros en Sevilla, habrá bronca del respetable a un Adrián Fernández al que, eso sí, le honra haber pedido disculpas inmediatamente a la afición a través de las redes sociales del club y dos días después a los peñistas en una reunión. También habrá pitos para el cuerpo técnico pero sobre todo para los futbolistas, y es que prácticamente ninguno ha dado esta campaña el nivel que se esperaba de ellos. Tanto en lo personal como en lo colectivo este Decano ha sido un desastre, algo que ya que se podía intuir a finales de agosto viendo la plantilla confeccionada por Óscar Arias y Juan Alfaro.

Once del Recreativo

Raúl Galbarro, el entrenador del Recre, vivirá el choque desde la grada por la sanción de tres partidos con le ha castigado el Comité de Competición después de su expulsión en el Banus Football Center. Tampoco podrán medirse al Mérida otros sancionados como Guille Centurión, Rubén Serrano, Zelu y Dani Romero, además de lesionados como Malam Camará, Rafa Gálvez, Caye Quintana, Alberto López y Sebastien Pineau.

Por lo tanto, la alineación será una mezcla de titulares y suplentes y nuevamente podrá verse a algunos jugadores del Atlético Onubense con la idea puesta ya en ir comprobando (al margen de que realizarán la pretemporada con el primer equipo el próximo verano) si tienen o no nivel para formar parte de la plantilla en Segunda RFEF.

El once inicial podría estar formado por Rubén Gálvez; Dani Perejón, Raúl Navas, Carlos Becken, Davinchi; Alberto Vela; Antonio Domínguez, David del Pozo, Luis Alcalde, Paolo Romero; y Juan Almeida.

Y en el banquillo, para posibles sustituciones, se quedarían Theo Folgado; Juancho Villegas, Ale Limón, Abraham Bahachille, César Moreno, David Soto, Iván Romero, Nico Njalla, Juan Cerrudo, Pablo Caballero y Sergi Armero.

Once del Mérida

En cuanto al Mérida, llegará a tierras onubenses arropado por alrededor de 400 seguidores que llegarán o en sus vehículos particulares o en autobús en excursiones organizadas, lo que le dará algo de colorido a las gradas, ya que que no se espera demasiada afluencia de público local.

El equipo extremeño marcha quinto en la tabla, es decir, en puestos de 'play-off' de ascenso. Está a un punto del cuarto, el Antequera, y distancia en dos a sus perseguidores, los filiales del Atlético de Madrid y el Sevilla, de ahí la trascendencia vital del choque de este sábado. El Mérida llevaba una gran racha de cuatro triunfos y dos tablas hasta que en las dos últimas jornadas cayó ante el Ceuta (1-0) y empató en casa con el Real Madrid Castilla (0-0).

Sergio Guilló es el joven entrenador de un equipo que cosechó tablas (3-3) en la primera vuelta liguera ante el Decano en la jornada inaugural del campeonato en el estadio Romano. En sus filas milita el veterano central onubense Manuel Bonaque y sus máximos artilleros, con 12 dianas cada uno, son Eslava y Liberto.

La posible alineación estaría compuesta por Juanpa Palomares; Isma Athuman, Bonaque, Saúl del Cerro, Pipe, Pablo Ganet, Juanjo, Álvaro Juan, Doncel, Liberto, y Raúl Beneit.

En el banquillo estarían Vicente, Pareja, Miki, Prevedini, Miki Muñoz, Carvalho, Herculano, Climent, Athuman, Saul del Cerro, Iker Maciá, Pablo García y Javi Eslava.