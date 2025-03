El runrún: Gabriel Cruz vuelve al pleno, el público no

Esta decisión pone fin a una polémica que ha durado más de un año y que ha tenido como protagonista al exalcalde y actual diputado nacional del PSOE, Gabriel Cruz. El conflicto comenzó cuando Cruz, tras perder la Alcaldía pero mantener su acta como concejal, se vio en la tesitura de no poder asistir a los plenos municipales por coincidir con sus obligaciones en el Congreso.

Desde diciembre de 2023, Cruz venía solicitando el cambio de los plenos a los viernes para poder compaginar ambas responsabilidades. Incluso llegó a pedir participar de forma telemática, amparándose en el Reglamento interno del Ayuntamiento. Pero el equipo de gobierno, liderado por la 'popular' Pilar Miranda, se resistía a hacer cambios. La situación llegó a tal punto que Cruz denunció públicamente ser «el único parlamentario en Cortes Generales» que no podía asistir a los plenos de su consistorio. El PSOE incluso amenazó con acudir a la Justicia si no se resolvía el asunto. Durante ese tiempo, Gabi solo pudo asistir a 4 de los 18 plenos celebrados desde que es diputado.

Ahora, con esta decisión del Ayuntamiento, parece que por fin se ha encontrado una solución que satisface a todas las partes y los onubenses podrán contar con la presencia de todos sus representantes en los plenos municipales, incluido Gabriel Cruz. Este cambio no solo le beneficia a él, sino que también podría facilitar la asistencia de otros concejales que tengan compromisos los miércoles.

Los vecinos, vetados

Lamentablemente, los grupos políticos representados en el pleno no parecen tener el mismo interés en que asistan, en este caso en calidad de público, los vecinos de la capital que así lo deseen, como tradicionalmente ha ocurrido hasta que la pandemia de coronavirus obligó a tomar, entre otras medidas, la de eliminar la presencia ciudadana en las sesiones plenarias. Unicamente Mónica Rossi, apelando al artículo 74 del reglamento orgánico de funcionamiento del Ayuntamiento de Huelva, ha pedido formalmente que se permita el acceso al pleno a los onubenses, como una exigencia democrática y en aras de la transparencia. La formación política ya había realizado esta solicitud en abril del año pasado, pero fue denegada debido a un informe desfavorable de prevención de riesgos laborales, pese a que las medidas extraordinarias por COVID-19 fueron oficialmente levantadas en julio de 2023 (hace casi dos años). Además, la concejala ha señalado muy acertadamente que en ese mismo salón se organizan firmas de convenios, entregas de premios o descubrimiento de carteles, sin restricción alguna de público, razón por la cual sospecha que este veto –que no ha encontrado demasiada oposición en el resto de concejales, sean o no de gobierno– se debe a razones bien distintas, más relacionadas con la incomodidad de lidiar con eventuales protestas vecinales en la casa de todos los onubenses.