El runrún: Juan Cuartelillos reaparece a lo grande: «¡Viva la sanidad pública!»

Juan Antonio Pérez, del Bar Los Cuartelillos, más conocido como Juan Cuartelillos, es una persona muy especial. Lo saben quienes le conocen y sobran los motivos. Sin duda es uno de los onubenses que más cariño despiertan en Huelva por su carácter afable, su humor, su trato amable con todo el mundo y su ejemplo de compromiso con su tierra. Desde que se jubilara de la barra se volcó más aún en ser un onubense de pro, militante convencido de todas sus causas. Es alguien muy activo y se ha multiplicado siempre para participar en todo tipo de actos de divulgación y reivindicación en el ámbito de la cultura, la sanidad, la educación o el medio ambiente, entre otros, siempre con Huelva por bandera.

Desafortunadamente, un importante problema de salud y dos operaciones le mantienen por ahora fuera de juego, alejado de la intensa rutina que a él le gusta tanto desarrollar. Está dedicado de lleno a realizar rehabilitación para volver a ser el de siempre y en ese proceso está recibiendo el apoyo y la fuerza de muchos familiares, amigos y conocidos, que le desean lo mejor.

En ese contexto, Juan ha hecho un paréntesis en este escenario de recuperación y ha protagonizado una reaparición pública fugaz pero contundente, que rápidamente ha tenido su réplica en las redes sociales. «Viva la sanidad pública. Luchemos por ella. Defendámosla», ha declarado a Huelva24.com, citando sus gritos de esta mañana al pasar por una concentración de sanitarios a las puertas del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Juan Cuartelillos va varios días en semana a este centro hospitalario para someterse a sesiones de rehabilitación. Lo recogen en su casa en ambulancia y al llegar lo colocan en una silla de ruedas para moverse por las instalaciones. Este jueves al llegar ha encontrado esta concentración y le ha salido de dentro hacerse notar, gritar y participar para reivindicar la mejor sanidad posible para Huelva.

«No podía dejar de decirlo y pegar el grito cuando pasé por ahí», señala Juan, que saludó a muchos amigos que participaban en la protesta, como Rafael Paladini, Mari Ángeles, Cristina y Chechu, entre otros. Le hicieron fotos y le grabaron un video.

Admite que no podía desaprovechar la ocasión de sumar su voz a esta causa que tanto le mueve, más aún teniendo en cuenta que «me quedé con las ganas de ir a la concentración por la sanidad en la Gran Vía. Es la única que me he perdido. Me hubiera encantado ir pero no podía arriesgarme», explica Juan que ya se encuentra «muchísimo mejor».

«Bendita sanidad pública»

«Yo he tenido toda mi vida esta opinión. Hay que defender la sanidad y la educación pública. Lo he tenido muy claro siempre», señala y exclama a boca llena «bendita sanidad pública», consciente de que literalmente le han salvado la vida y le han librado de la amputación de sus piernas los profesionales sanitarios y los aparatos con los que cuenta el Servicio Andaluz de Salud, una atención que el común de los ciudadanos no podría costearse de no estar implantado el sistema actual, que muchos piden que se cuide para que no pierda calidad.

Tras dos delicadas operaciones, Juan ha estado un mes ingresado y sigue en rehabilitación, avanzando a buen ritmo. Ya se muda a su casa y cada vez se vez más cerca de vivir su vida de siempre y de que nos preguntemos cómo es capaz de estar en todas partes. No tenemos dudas de que así será. ¡Viva la sanidad pública! ¡Viva Juan Cuartelillos!