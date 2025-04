El runrún: La moda del Pickleball llega para quedarse

El fenómeno deportivo que está conquistando el mundo ha desembarcado con éxito en Huelva. El pasado miércoles se llevó a cabo el primer entrenamiento de la Escuela de Pickleball JCE en las nuevas pistas de la Universidad de Huelva, con dos horas de actividad en torno a este innovador deporte que combina elementos del tenis, el bádminton y el ping-pong.

El Pickleball se juega en una pista con las mismas dimensiones que la de bádminton (13,41 x 6,10 m), con la particularidad de contar con una línea que delimita la zona de 'no volea' situada a 2,13 m de la red. Para su práctica se utiliza una pala rígida de superficie lisa, cuya suma de largo y ancho no debe superar los 60 cm, y el largo no puede exceder los 43 cm. La pelota empleada es de plástico perforada y mide aproximadamente 7 cm de diámetro.

Una de las grandes ventajas de este deporte es que sus reducidas dimensiones permiten practicarlo tanto en espacios interiores como exteriores, lo que facilita su implementación en diferentes instalaciones deportivas.

No es la primera vez que el Pickleball hace acto de presencia en Huelva. El pasado mes de octubre se celebró una jornada de puertas abiertas en el CEIP Manuel Siurot, que contó con la participación de 11 entusiastas que pudieron conocer de primera mano este deporte, familiarizarse con el material, aprender el reglamento básico y participar en ejercicios técnicos y partidos amistosos.

El éxito del Pickleball radica en su accesibilidad: es fácil de aprender y extremadamente entretenido, adaptándose al nivel de cada jugador. Esto explica por qué personas de diferentes edades y condiciones físicas pueden disfrutarlo por igual. Durante el juego se producen largos y rápidos peloteos donde el nivel de los participantes determina la intensidad y el ritmo de la actividad.

Este deporte, que nació en 1965 en Estados Unidos, ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, especialmente en Norteamérica, y ahora comienza a ganar adeptos en España, con Huelva sumándose a esta tendencia global.

¿Cómo unirse a la comunidad Pickleball en Huelva?

Para quienes deseen probar este deporte, la Escuela Pickleball Huelva JCE ofrece jornadas de puertas abiertas donde los asistentes pueden utilizar gratuitamente las palas proporcionadas por la organización. Los interesados pueden inscribirse a través del correo electrónico pickleballhuelva@gmail.com o vía WhatsApp al 630579039.