El runrún: El Mosquito Club de Punta Umbría abre una temporada especial

«20 años de música, atardeceres y buena vibra», es el mensaje con el que vuelve a reclamar su sitio el rey del verano, el Mosquito Club de Punta Umbría, que está de aniversario. El popular establecimiento ha anunciado ya su reapertura para iniciar una nueva temporada con el mejor ambiente.

Sus seguidores lo esperaban y este sábado 26 de abril ya estará abierto el chiringuito más conocido. Desde ya están abiertas las reservas para tener asegurado el sitio preferido en sus diferentes espacios.

En redes sociales se ha difundido con un simpático y original video, que también es marca de la casa para anunciar este momento destacado del regreso. En él se ve a dos mosquitos en la arena de la playa, con el mar de fondo, dialogando.

«Te lo digo en serio. Estoy harto de tanta lluvia. Menos mal que ya hace 23 grados. Nos falta nuestro querido Mosquito Club para saborear el verano», dice uno. Otro le responde «compadre, abre este sábado» y ofrece «musiquita sabrosona, pies descalzos en la arena, brisa del mar, puestas de sol…». «No me lo creo …. Dale caña que no me quiero perder el 20 aniversario», señala el primero.

Al final, mosquitos y humanos buscan lo mismo en un sentido. Los dos quieren que el verano sea largo.