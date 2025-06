El runrún: Así salvó Pilar Miranda a Pedro Rodríguez

«Me rescataste del peligro de sufrir un grave percance», dice el que fuera durante 20 años alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, en su tan popular 'Buenos días' en Facebook en referencia a la actual alcaldesa, Pilar Miranda, a propósito de un momento ocurrido en el regreso de las hermandades del Rocío a la capital tras la romería.

Tal y como explica Rodríguez en su siempre simpático comentario, él estaba en la plaza del Punto, junto al Monumento a la Virgen del Rocío, para ver pasar a las filiales rocieras con sus Simpecados y toda su comitiva y, como es habitual en él, hacer algunas fotografías. «Al pasar el de Huelva me coloqué detrás de los últimos peregrinos para captar el elevado número de corazones emocionados, cansados, pero felices, después de dos días de camino», relata.

«Sucedió lo que aún no sé como llamarlo»

Estaba «concentrado en hacer esta foto, no me daba cuenta de que las mulas y el carro número uno se echaban encima mía y me arrollaban». Fue, entonces, cuando, como él dice «sucedió lo que aún no sé como llamarlo». A pocos metros de él estaba la alcaldesa atendiendo en directo a Huelva TV e intervino para sacar a su amigo de un apuro del que no era consciente.

«Tenía el micrófono y el periodista delante, las cámaras enfocándola y, miles de onubenses viendo en directo la entrada de las Hermandades. Pero, Pilar, se dio cuenta de que tenía a los mulos a sólo centímetros y que mi vida estaba en peligro. No lo dudó. Interrumpió la entrevista, ante el asombro del periodista, olvidó cámaras y protocolos y se lanzó hacia mí. Me agarró del brazo con fuerza y me apartó con decisión. Muchos onubenses lo pudieron ver en directo», describe Rodríguez.

Reconoce que «yo sólo sentí su mano fuerte y su mirada descompuesta y decidida. Me salvó. Así, sin más». Pero aclaró que su intención no era «contar un susto», sino para «dar las gracias públicas a Pilar, por su gesto valiente y generoso».

«Gracias por anteponer la persona al cargo, al protocolo y a la imagen personal. Querida Pilar, fuimos compañeros en el Ayuntamiento durante 20 años inolvidables. El miércoles, me rescataste del peligro de sufrir un grave percance», expone el que fuera alcalde de la capital.

Su reflexión final fue « No puedo evitar preguntarme: ¿Tendría algo que ver en todo esto la Virgen del Rocío?». Y se respondió: «Quizá, porque la Fe, la amistad y la vida tienen caminos misteriosos. Y siempre he escuchado hablar de milagros en el Rocío. ¡Buenos Días!».